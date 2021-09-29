Это Реалу урок на будущее. Анчелотти признался, почему проиграл Шерифу

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал сенсационное поражение от «Шерифа» (1:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у вышедшего на замену Йовича. Думаю, в итоге все просто сложилось в плюс им и в минус нам. Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения.

Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Мы проиграли из-за небольших нюансов, хотя команда играла хорошо. В атаке мы и не могли сыграть еще лучше, но объяснить это сложно.

Мы потеряли три очка, и ситуация в группе становится более запутанной. Надо побеждать в следующем матче».

Видео голов и обзор матча Реал – Шериф – 1:2