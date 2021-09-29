Боруссия Д – Спортинг – 1:0. Видео гола Малена и обзор игры

В матче 2-го туре Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд нанесла поражение «Спортингу» (1:0).
Единственный гол на 37-й минуте забил Дониелл Мален.
Лига чемпионов
Группа C, 2-й тур
«Боруссия» Д – «Спортинг» – 1:0
Голы: Мален, 37.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Мален, 37 мин.
События матча
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
Источник — Sport.ua
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