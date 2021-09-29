Боруссия Д
1 : 0
Спортинг Л
28.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Все решил Мален. Боруссия Дортмунд обыграла Спортинг

Единственный гол был забит на 37-й минуте встречи

  • 29.09.2021 00:07
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Все решил Мален. Боруссия Дортмунд обыграла Спортинг
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 сентября, состоялся очередной поединок в группе С Лиги чемпионов.

Дортмундская «Боруссия» дома сумела обыграть португальским «Спортинг» благодаря единственному мячу 22-летнего нидерландского форварда Дониелла Малена.

«Боруссия» Дортмунд — «Спортинг» — 1:0
Гол: Мален, 37

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 75), Витцель, Азар (Вольф, 71), Дауд (Брандт, 8), Беллингем, Ройс, Мален (Рейньер, 75).
«Спортинг»: Адан, Порро (Табата, 84), Нету, Коатес, Феддаль, Матеус Рейс (Эшгайю, 84), Сарабия (Жоване Кабрал, 74), Пальинья (Даниэл Браганса, 84), Нунес, Паулинью, Тиагу Томаш (Нуну Сантуш, 58).
Предупреждения: Беллингем (42), Нунес (42), Хуммельс (59), Нету (90).

Источник — Sport.ua

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