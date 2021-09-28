Манор СОЛОМОН: «Хорошая игра против сильного соперника»

22-летний израильский вингер донецкого «Шахтера» Манор Соломон подвел итоги ничьей с «Интером» в Лиге чемпионов (0:0).
«Хорошая игра против сильного соперника. Мы продолжаем двигаться вперед вместе», — написал Манор после матча.
Соломон вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и был заменен на Мудрика на 78-й минуте встречи.
Источник — Instagram
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