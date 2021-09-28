Оценки матча Шахтер – Интер. 37-летний Пятов стал лучшим игроком

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура ЛЧ

  • 28.09.2021 23:35
  • 1396 просмотров
  • 2 комментария
Оценки матча Шахтер – Интер. 37-летний Пятов стал лучшим игроком
© УЕФА

28 сентября в Киеве прошел матч 2–го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» и «Интер» сыграли вничью (0:0). 

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Феноменальный матч провел 37-летний Андрей Пятов и стал лучшим игроком поединка.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Интер» – 0:0:

   

Замены «Шахтера»: Тете – 5,5, Кривцов – б/о, Мудрик – б/о, Марлос – б/о.

Замены «Интера»: Чалханоглу – 5,0, Корреа – 5,5, А. Санчес – 4,5, Гальярдини – б/о, Перишич – б/о.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 28.09.2021 23:46
    +1
    Спасал как мог.
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 28.09.2021 23:43
    -1
    оценки спорт юа, дальше можно не смотреть.
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