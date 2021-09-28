Оценки матча Шахтер – Интер. 37-летний Пятов стал лучшим игроком

28 сентября в Киеве прошел матч 2–го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» и «Интер» сыграли вничью (0:0).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Феноменальный матч провел 37-летний Андрей Пятов и стал лучшим игроком поединка.
Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Интер» – 0:0:
Замены «Шахтера»: Тете – 5,5, Кривцов – б/о, Мудрик – б/о, Марлос – б/о.
Замены «Интера»: Чалханоглу – 5,0, Корреа – 5,5, А. Санчес – 4,5, Гальярдини – б/о, Перишич – б/о.
Источник — Sport.ua
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