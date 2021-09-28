ПЕДРИНЬО: «Мы постоянно учимся чему-то новому у Де Дзерби»

Футболист«Шахтера» прокомментировал ничью с миланским «Интером» в Лиге чемпионов (0:0)

  • 28.09.2021 23:09
  • 563 просмотра
  • 1 комментарий
ПЕДРИНЬО: «Мы постоянно учимся чему-то новому у Де Дзерби»
© ФК Шахтер Донецк. Педриньо

23-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо на послематчевой пресс-конференции рассказал о ничьей с миланским «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.

- В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» проиграл «Шерифу», сейчас — ничья с «Интером». Чувствуете, что «Шахтер» лучше подготовился ко второму матчу?
- Конечно, подготовка меняется с каждым днем, мы постоянно учимся чему-то новому у Мистера (Роберто де Дзерби — прим. ред.). Чувствуем себя прекрасно. Сегодня не удалось добиться победы, но мы показали хороший футбол. Будем идти вперед и усердно работать.

- Насколько комфортно ты чувствуешь себя на позиции форварда? Готов составить конкуренцию Траоре?
- Чувствую себя комфортно на этой позиции. Мистер на тренировках проводит подобную ротацию, я уже играл на позиции нападающего. У меня есть полная свобода действий. Буду привыкать. Это важно — уметь играть на нескольких позициях. Буду играть там, где скажут.

- У тебя был хороший шанс, чтобы забить, но мяч полетел выше перекладины. Что помешало тебе пробить более точно?
- Мы сегодня могли уйти со стадиона победителями. Не хватило правильных решений. Будем прибавлять и забивать, потому что моменты действительно были.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    nivava
    online
    nivava, 29.09.2021 00:07 (изменен)
    0
    Да, так низко на дно шахта давно не падала...
    эМ - мистер, БРАВО-БРАВИСИМО...
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