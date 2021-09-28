ПЕДРИНЬО: «Мы постоянно учимся чему-то новому у Де Дзерби»

23-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо на послематчевой пресс-конференции рассказал о ничьей с миланским «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.

- В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» проиграл «Шерифу», сейчас — ничья с «Интером». Чувствуете, что «Шахтер» лучше подготовился ко второму матчу?

- Конечно, подготовка меняется с каждым днем, мы постоянно учимся чему-то новому у Мистера (Роберто де Дзерби — прим. ред.). Чувствуем себя прекрасно. Сегодня не удалось добиться победы, но мы показали хороший футбол. Будем идти вперед и усердно работать.

- Насколько комфортно ты чувствуешь себя на позиции форварда? Готов составить конкуренцию Траоре?

- Чувствую себя комфортно на этой позиции. Мистер на тренировках проводит подобную ротацию, я уже играл на позиции нападающего. У меня есть полная свобода действий. Буду привыкать. Это важно — уметь играть на нескольких позициях. Буду играть там, где скажут.

- У тебя был хороший шанс, чтобы забить, но мяч полетел выше перекладины. Что помешало тебе пробить более точно?

- Мы сегодня могли уйти со стадиона победителями. Не хватило правильных решений. Будем прибавлять и забивать, потому что моменты действительно были.