28 сентября в Киеве состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Шахтер» и «Интер» (0:0).
Невероятную игру выдал в Лиге чемпионов 37-летний голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и стал лучшим игроком матча.
ВИДЕО. Герой матча! Невероятные сэйвы Пятова в игре ЛЧ против Интера
⛔ Андрей Пятов! 👏🏻 Сухой матч в Лиге чемпионов 🧡#Shakhtar #ШахтерИнтер #UCL pic.twitter.com/5g9DTZN6zY— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 28, 2021
Источник — Sport.ua
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