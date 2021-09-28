ВИДЕО. Герой матча! Невероятные сэйвы Пятова в игре ЛЧ против Интера

Фантастическую игру выдал в Лиге чемпионов 37-летний голкипер «Шахтера»

  • 28.09.2021 22:35
  • 2917 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Герой матча! Невероятные сэйвы Пятова в игре ЛЧ против Интера
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

28 сентября в Киеве состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Шахтер» и «Интер» (0:0).

Невероятную игру выдал в Лиге чемпионов 37-летний голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и стал лучшим игроком матча.

ВИДЕО. Герой матча! Невероятные сэйвы Пятова в игре ЛЧ против Интера

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 28.09.2021 22:48
    +2
    Да Андрей сыграл сегодня прекрасно. Молодец.
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    roman75zpr
    roman75zpr, 28.09.2021 22:48
    +1
    И в рамке стоит шикарно, и пасы зрячие раздаёт...Критики Пятова, думаю, согласятся?
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