ФРАНКОВ: «Что за бред: Шахтер переиграл Интер, а Де Дзерби — Индзаги?!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о домашней ничьей донецкого «Шахтера» с миланским «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.

«А можно я скажу непопулярное? Игра с «Динамо» явно пошла «Шахтеру» на пользу — против «Интера» получилось спокойно, солидно, даже на фоне травмы Траоре, не без везения, скорее, сводившегося к мастерству Пятова (77-я минута — какие два подряд!), в общем, классно и сильно.

Правда, что за бред: «Шахтер» переиграл Интер, а Де Дзерби — Индзаги Симу?! Это в чем и где? В счете или по количеству моментов?! Поясните мне темному…

Еще расскажите мне, что «Динамо» «Бенфику» поимело!», — написал Франков после матча.