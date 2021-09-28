ФРАНКОВ: «Что за бред: Шахтер переиграл Интер, а Де Дзерби — Индзаги?!»

Специалист поделился мнением о ничьей «горняков» с миланским клубом (0:0)

  • 28.09.2021 22:59
  • 5738 просмотров
  • 6 комментариев
ФРАНКОВ: «Что за бред: Шахтер переиграл Интер, а Де Дзерби — Индзаги?!»
© ФК Шахтер Донецк

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о домашней ничьей донецкого «Шахтера» с миланским «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.

«А можно я скажу непопулярное? Игра с «Динамо» явно пошла «Шахтеру» на пользу — против «Интера» получилось спокойно, солидно, даже на фоне травмы Траоре, не без везения, скорее, сводившегося к мастерству Пятова (77-я минута — какие два подряд!), в общем, классно и сильно.

Правда, что за бред: «Шахтер» переиграл Интер, а Де Дзерби — Индзаги Симу?! Это в чем и где? В счете или по количеству моментов?! Поясните мне темному…

Еще расскажите мне, что «Динамо» «Бенфику» поимело!», — написал Франков после матча.

Источник — Telegram

(33 голоса)

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Комментарии
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    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
    online
    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua, 28.09.2021 23:28
    -6
    Результат на табло, никто никого не переиграл. Хотя по сути, у Интера моментов голевых было больше, нужно смотреть икс жы. Перекладина, два сейва Пяточкина и удар Джеку прямо возле ворот хер знает куда. Моменты бибизян, это Пирдинью в ворота залетел вместо мяа, ну и еще удар еврея вначале матча. Но это все лирика. 0-0. Так шо снова, кроты не забивают миланскому клубу, традиция
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    bassofon
    bassofon, 28.09.2021 23:27
    +3
    А кто-то сказал что Шахтер Интер переиграл?
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    sancho_v
    online
    sancho_v, 28.09.2021 23:16
    0
    Да уж, все любят тут Агтемку.
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    Вячеслав Самойлов
    Вячеслав Самойлов, 28.09.2021 23:15
    0
    Нет. Это большой спец Франк прямо признается, что он НЕ ПОНИМАЕТ, КАК это они сделали??? А все буковские кэфы - не поймали этот момент (там на нули был кэф около 11).
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 28.09.2021 23:10
    -3
    косоглазой жирной собаке дали команду погавкать
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 28.09.2021 23:09
    -4
    Ну прокапайте уже глюкозкой этого пропитого алкаша))
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