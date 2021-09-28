Симоне ИНДЗАГИ: «Де Дзерби хорошо натренировал Шахтер»

Наставник «Интера» прокомментировал поединок с «горняками» в Лиге чемпионов (0:0)

  • 28.09.2021 22:14
  • 3602 просмотра
  • 17 комментариев
Симоне ИНДЗАГИ: «Де Дзерби хорошо натренировал Шахтер»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги на послематчевой пресс-конференции подвел итоги выездной ничьей с донецким «Шахтером» (0:0) в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Сегодня был немного странный матч, ведь не было забитых голов, хотя и было создано много моментов, особенно нашей командой. Хочу отметить вратаря команды соперников, он сыграл на очень высоком уровне. Но и вся команда «Шахтера» сыграла на очень высоком уровне. Вижу, что она хорошо натренирована итальянским тренером Роберто Де Дзерби.

- У вас пока только одно очко. В этой группе очень сбалансированные команды?
- Согласен. Команды в группе достаточно сбалансированы. Группа равная. Но очень важны следующие туры — наше двойное противостояние с «Шерифом» и двойное противостояние «Шахтера» с «Реалом». Только после этих матчей можно будет что-то прогнозировать.

Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 28.09.2021 23:09
    0
    Lion, 28.09.2021 23:05
    О невоспитаного уже поставили на место.
    Спасибо Админы.
    Хотя он сейчас вылезет под другим ником......
    100%
    Ссылка
    Lion
    Lion, 28.09.2021 23:05
    +1
    О невоспитаного уже поставили на место.
    Спасибо Админы.
    Хотя он сейчас вылезет под другим ником......
    Ссылка
    Lion
    Lion, 28.09.2021 23:04
    +1
    vishu, 28.09.2021 22:58
    ти ідіот? читати вмієш? той чувак писав про товарняк Інтер Динамо і прирівняв його з цим матчем ЛЧ проти Шахти. хулі ти лізеш куди не слід не розібравшись?
    А за 0:3 тоже влез???
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    oenergo.com
    oenergo.com, 28.09.2021 23:03
    -2
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 28.09.2021 23:01
    Ви теж ледве не соснули від Олександрії і врятувалися лише на 97й хв завдяки пеналю. А Шериф між іншим виграє від Реала на виїзді зараз. Не здивуюся якщо в цій групі смерті Шериф займе ще перше місце, а Шахта - друге
    А если Шахтер останется на четвертом?
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    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 28.09.2021 23:01
    0
    Ви теж ледве не соснули від Олександрії і врятувалися лише на 97й хв завдяки пеналю. А Шериф між іншим виграє від Реала на виїзді зараз. Не здивуюся якщо в цій групі смерті Шериф займе ще перше місце, а Шахта - друге
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    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 28.09.2021 22:59
    -1
    vishu, 28.09.2021 22:55
    Інтер вас возив 2 матчі в минулій ЛЧ мордою об газон. а в цьому сезоні він сильніший, бо ви зіграли практично на рівних? ой ору
    може для двох дурачків Інтер зараз і сильніший
    "в цьому сезоні він сильніший, бо ви зіграли практично на рівних?"
    Ну ти і тугодум!!! Я ору!!!
    Ще раз тобі пояснюю, але є сумніви що зрозумієш, - тепер Шахта сильніша ніж минулоріч і саме тому гра рівна в цьому році вийшла. Тепер зрозумів?
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    vishu
    vishu, 28.09.2021 22:58
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Lion, 28.09.2021 22:57
    Вы хоть когда нибудь научитесь отвечать за свой высер? Ты в онлайне писал что 0:3 это будет хорошо?????
    Про какой товарняк ты вообще пишешь?
    Суперкубок? Так почему до игры он не был товарняком? И цыган выставил основной состав???
    ти ідіот? читати вмієш? той чувак писав про товарняк Інтер Динамо і прирівняв його з цим матчем ЛЧ проти Шахти. хулі ти лізеш куди не слід не розібравшись?
    Ссылка
    Lion
    Lion, 28.09.2021 22:57
    0
    vishu, 28.09.2021 22:38
    я тобі ще в онлайні матчу Шахти писав, що тільки дибіли будуть порівнювати товарняк із матчем Ліги Чемпіонів. і це не Шахта сильніша стала, а Інтер здав і причому здав дуже помітно.
    а який Шахтар сильніший зараз показав Шериф, показала Олександрія і навіть Минай показав
    Вы хоть когда нибудь научитесь отвечать за свой высер? Ты в онлайне писал что 0:3 это будет хорошо?????
    Про какой товарняк ты вообще пишешь?
    Суперкубок? Так почему до игры он не был товарняком? И цыган выставил основной состав???
    Ссылка
    vishu
    vishu, 28.09.2021 22:55
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Інтер вас возив 2 матчі в минулій ЛЧ мордою об газон. а в цьому сезоні він сильніший, бо ви зіграли практично на рівних? ой ору
    може для двох дурачків Інтер зараз і сильніший
    Ссылка
    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 28.09.2021 22:43
    +2
    vishu, 28.09.2021 22:38
    я тобі ще в онлайні матчу Шахти писав, що тільки дибіли будуть порівнювати товарняк із матчем Ліги Чемпіонів. і це не Шахта сильніша стала, а Інтер здав і причому здав дуже помітно.
    а який Шахтар сильніший зараз показав Шериф, показала Олександрія і навіть Минай показав
    В чемпі Італії Інтер теж красені зараз. Я згоден з Дзербі, що Інтер навіть став сильнішим ніж минулоріч
    Ссылка
    Analitik_s_divana
    Analitik_s_divana, 28.09.2021 22:39
    0
    vishu, 28.09.2021 22:28
    з цим чуваком команда деградує на повну. минулої ЛЧ Шахта двічі відскочила з Інтером, а тут же був практично рівний матч, вони навіть дозволили Шахті купу часу з м'ячем гратися
    А те, що від минулорічного складу лишилась третина, то нічого? Індзагі якраз тим і крутий, шо вміє з ненайсильнішої комплектації витискати максимум, що продемонстрував в Лаціо.
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    vishu
    vishu, 28.09.2021 22:38
    -8
    Комментарий свернут. Показать
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 28.09.2021 22:34
    Це не тому що Інтер слабший, а тому що Шахтар сильніший тепер. Інтер в чемпі Італії добре йде, а також ваше Динамо чпокнув 3:0
    я тобі ще в онлайні матчу Шахти писав, що тільки дибіли будуть порівнювати товарняк із матчем Ліги Чемпіонів. і це не Шахта сильніша стала, а Інтер здав і причому здав дуже помітно.
    а який Шахтар сильніший зараз показав Шериф, показала Олександрія і навіть Минай показав
    Ссылка
    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 28.09.2021 22:34
    +6
    vishu, 28.09.2021 22:28
    з цим чуваком команда деградує на повну. минулої ЛЧ Шахта двічі відскочила з Інтером, а тут же був практично рівний матч, вони навіть дозволили Шахті купу часу з м'ячем гратися
    Це не тому що Інтер слабший, а тому що Шахтар сильніший тепер. Інтер в чемпі Італії добре йде, а також ваше Динамо чпокнув 3:0
    Ссылка
    vishu
    vishu, 28.09.2021 22:28
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    з цим чуваком команда деградує на повну. минулої ЛЧ Шахта двічі відскочила з Інтером, а тут же був практично рівний матч, вони навіть дозволили Шахті купу часу з м'ячем гратися
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 28.09.2021 22:26
    -5
    Читая предматчевое интервью этого деятеля, понял что Интер сегодня не выиграет. Так оно и случилось.
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    slafko
    slafko, 28.09.2021 22:25
    -5
    Долго так тренером не протянуть, если действительно считать Шериф и Шахтер ровней Интеру.
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    Face Control
    Face Control, 28.09.2021 22:22
    +3
    Да, вам дико повезло.
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