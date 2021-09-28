Симоне ИНДЗАГИ: «Де Дзерби хорошо натренировал Шахтер»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги на послематчевой пресс-конференции подвел итоги выездной ничьей с донецким «Шахтером» (0:0) в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Сегодня был немного странный матч, ведь не было забитых голов, хотя и было создано много моментов, особенно нашей командой. Хочу отметить вратаря команды соперников, он сыграл на очень высоком уровне. Но и вся команда «Шахтера» сыграла на очень высоком уровне. Вижу, что она хорошо натренирована итальянским тренером Роберто Де Дзерби.
- У вас пока только одно очко. В этой группе очень сбалансированные команды?
- Согласен. Команды в группе достаточно сбалансированы. Группа равная. Но очень важны следующие туры — наше двойное противостояние с «Шерифом» и двойное противостояние «Шахтера» с «Реалом». Только после этих матчей можно будет что-то прогнозировать.
Источник — Sport.ua
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Спасибо Админы.
Хотя он сейчас вылезет под другим ником......
Спасибо Админы.
Хотя он сейчас вылезет под другим ником......
може для двох дурачків Інтер зараз і сильніший
Ну ти і тугодум!!! Я ору!!!
Ще раз тобі пояснюю, але є сумніви що зрозумієш, - тепер Шахта сильніша ніж минулоріч і саме тому гра рівна в цьому році вийшла. Тепер зрозумів?
Про какой товарняк ты вообще пишешь?
Суперкубок? Так почему до игры он не был товарняком? И цыган выставил основной состав???
а який Шахтар сильніший зараз показав Шериф, показала Олександрія і навіть Минай показав
Про какой товарняк ты вообще пишешь?
Суперкубок? Так почему до игры он не был товарняком? И цыган выставил основной состав???
може для двох дурачків Інтер зараз і сильніший
а який Шахтар сильніший зараз показав Шериф, показала Олександрія і навіть Минай показав
а який Шахтар сильніший зараз показав Шериф, показала Олександрія і навіть Минай показав
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