Симоне ИНДЗАГИ: «Де Дзерби хорошо натренировал Шахтер»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги на послематчевой пресс-конференции подвел итоги выездной ничьей с донецким «Шахтером» (0:0) в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Сегодня был немного странный матч, ведь не было забитых голов, хотя и было создано много моментов, особенно нашей командой. Хочу отметить вратаря команды соперников, он сыграл на очень высоком уровне. Но и вся команда «Шахтера» сыграла на очень высоком уровне. Вижу, что она хорошо натренирована итальянским тренером Роберто Де Дзерби.

- У вас пока только одно очко. В этой группе очень сбалансированные команды?

- Согласен. Команды в группе достаточно сбалансированы. Группа равная. Но очень важны следующие туры — наше двойное противостояние с «Шерифом» и двойное противостояние «Шахтера» с «Реалом». Только после этих матчей можно будет что-то прогнозировать.