Пресс-конференция Де Дзерби и Индзаги. Смотреть онлайн LIVE

Во вторник, 28 сентября, состоится пресс-конференция после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби и наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги подведут итоги встречи (0:0).
Ориентировочное время начала прямой трансляции — 22:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.