Младен Бартулович в шаге от рекорда Диого Ринкона

В матче с «Черноморцем» (1:1) Младен Бартулович реализовал 13-й пенальти из 14, в том числе 9-й подряд. Из иностранцев больше мячей в чемпионатах Украины забили с 11-метровой отметки только Васил Гигиадзе - 27 и Диого Ринкон - 14. Между тем, поразив ворота одесситов за 8 дней до своего 35-летия, Бартулович, обойдя бразильцев Аилтона и Жуниора, стал самым возрастным бомбардиром УПЛ среди легионеров из дальнего зарубежья после серба Желько Любеновича.

Самые возрастные бомбардиры-легионеры дальнего зарубежья в чемпионатах Украины