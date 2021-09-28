Младен Бартулович в шаге от рекорда Диого Ринкона

Хорват забил «Черноморцу» за 8 дней до своего 35-летия

  • 28.09.2021 21:01
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Младен Бартулович в шаге от рекорда Диого Ринкона
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

В матче с «Черноморцем» (1:1) Младен Бартулович реализовал 13-й пенальти из 14, в том числе 9-й подряд. Из иностранцев больше мячей в чемпионатах Украины забили с 11-метровой отметки только Васил Гигиадзе - 27 и Диого Ринкон - 14. Между тем, поразив ворота одесситов за 8 дней до своего 35-летия, Бартулович, обойдя бразильцев Аилтона и Жуниора, стал самым возрастным бомбардиром УПЛ среди легионеров из дальнего зарубежья после серба Желько Любеновича.

Самые возрастные бомбардиры-легионеры дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Страна

Клуб

Дата

Соперник

Счет

35 лет 141 день

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Сербия

Заря

27.11.2016

Карпаты (г)

2:2

34 года 357 дней

Младен БАРТУЛОВИЧ

Хорватия

Ингулец

27.09.2021

Черноморец (г)

1:1

34 года 268 дней

АИЛТОН

Бразилия

Металлург Д

12.04.2008

Нефтяник (д)

2:1

34 года 241 день

ЖУНИОР

Бразилия

Металлург З

19.05.2013

Шахтер (д)

3:3

34 года 202 дня

Дарио СРНА

Хорватия

Шахтер

19.11.2016

Карпаты (д)

2:1

34 года 162 дня

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

Севастополь

27.10.2013

Волынь (д)

2:1

34 года 98 дней

Велизар ДИМИТРОВ

Болгария

Металлург Д

20.07.2013

Карпаты (д)

1:1

33 года 363 дня

Корнел БУТА

Румыния

Волынь

30.10.2011

Заря (г)

2:0

33 года 362 дня

Йонел ПЫРВУ

Румыния

Таврия

19.06.2004

Ильичевец (д)

1:0

33 года 178 дней

РИКАРДУ ФЕРНАНДЕШ

Португалия

Металлург Д

16.10.2011

Кривбасс (д)

1:0

 

Источник — Sport.ua

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