Усик посетил матч Шахтер – Интер

Чемпион мира в супертяжелом весе поддержал украинский клуб в поединке Лиги чемпионов

  • 28.09.2021 20:33
  • 2072 просмотра
  • 2 комментария
Усик посетил матч Шахтер – Интер
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик посетил матч второго тура Лиги чемпионов «Шахтер» - «Интер». Усик занял место в vip-ложе НСК «Олимпийский» рядом с директором по футболу «Шахтера» Дарио Срной и олимпийским чемпионом Токио-2020 Жаном Беленюком.

Днем на пресс-конференции Усик рассказал, что его сын болеет за «Шахтер», поэтому поведет его на стадион. «Мой сын болеет за Шахтер. Мне придется пойти с сыном на один матч, а потом на другой. Я не переубеждаю его. Возможно, в будущем, поменяет решение. Круто, что он имеет свое мнение», - сказал Александр Усик.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» - «Интер».

 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Smith
    Alex Smith, 28.09.2021 21:18
    0
    Ёкарный Бабай, 28.09.2021 20:52
    Сделайте экран что ли по светлее, там рядом с ним какой-то олимпийский чемпион сидит.
    ЗЫ: да, я видел, что в тексте Беленюк упоминается, но как-то тупо не вынести его в заголовок.
    Ничего ты не понимаешь в современно журналистике. Теперь будет ещё 5 статей:
    - Усик и Беленюк на матче
    - Беленюк поздравил Усика с победой, во время встречи на матче
    - Совместное фото чемпионов на матче лиги Чемпионов
    - Как Усик и Беленюк болели за Шахтёр
    Ну и полет фантазии. Контент нужно создавать, а не лить все в одну статью 😅
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 28.09.2021 20:52
    0
    Сделайте экран что ли по светлее, там рядом с ним какой-то олимпийский чемпион сидит.
    ЗЫ: да, я видел, что в тексте Беленюк упоминается, но как-то тупо не вынести его в заголовок.
    Ссылка
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