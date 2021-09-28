Усик посетил матч Шахтер – Интер

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик посетил матч второго тура Лиги чемпионов «Шахтер» - «Интер». Усик занял место в vip-ложе НСК «Олимпийский» рядом с директором по футболу «Шахтера» Дарио Срной и олимпийским чемпионом Токио-2020 Жаном Беленюком.

Днем на пресс-конференции Усик рассказал, что его сын болеет за «Шахтер», поэтому поведет его на стадион. «Мой сын болеет за Шахтер. Мне придется пойти с сыном на один матч, а потом на другой. Я не переубеждаю его. Возможно, в будущем, поменяет решение. Круто, что он имеет свое мнение», - сказал Александр Усик.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» - «Интер».