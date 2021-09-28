Усик посетил матч Шахтер – Интер

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик посетил матч второго тура Лиги чемпионов «Шахтер» - «Интер». Усик занял место в vip-ложе НСК «Олимпийский» рядом с директором по футболу «Шахтера» Дарио Срной и олимпийским чемпионом Токио-2020 Жаном Беленюком.
Днем на пресс-конференции Усик рассказал, что его сын болеет за «Шахтер», поэтому поведет его на стадион. «Мой сын болеет за Шахтер. Мне придется пойти с сыном на один матч, а потом на другой. Я не переубеждаю его. Возможно, в будущем, поменяет решение. Круто, что он имеет свое мнение», - сказал Александр Усик.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» - «Интер».
Источник — Sport.ua
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ЗЫ: да, я видел, что в тексте Беленюк упоминается, но как-то тупо не вынести его в заголовок.
- Усик и Беленюк на матче
- Беленюк поздравил Усика с победой, во время встречи на матче
- Совместное фото чемпионов на матче лиги Чемпионов
- Как Усик и Беленюк болели за Шахтёр
Ну и полет фантазии. Контент нужно создавать, а не лить все в одну статью 😅
ЗЫ: да, я видел, что в тексте Беленюк упоминается, но как-то тупо не вынести его в заголовок.
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