ГНАБРИ: «Победа над Барселоной была важной. Но Динамо — другой соперник»

Крайний полузащитник «Баварии» Серж Гнабри во время предматчевой пресс-конференции ответил на вопросы журналистов накануне встречи с киевским «Динамо» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Прежде всего, Серж заверил присутствующих в своем хорошем самочувствии после проблем со спиной: «Мне снова стало лучше, большое спасибо!».

- До того, как я перешел в «Баварию», моей целью было то, что происходит сейчас. Я горжусь тем, что сейчас являюсь важной фигурой для команды. Я всегда хочу развиваться дальше, побеждать и быть хорошим во всем — это весело.

Командный дух? Это огромный фактор. Даже если ты в финале, обе команды хотят победить. Для победы особенно важно, когда вы хорошо ладите в команде. Хороший коллектив — это то, что отличает нас последние несколько лет, а также облегчает задачу побеждать.

В этом году снова появится много хороших команд, которые будут претендентами на победу. У нас прекрасная атмосфера, что очень важно. Мы хорошо держимся вместе, мы очень взволнованы и очень жаждем успеха. Мы хотим снова выиграть Лигу чемпионов и иметь команду, с которой мы сможем это сделать.

Мы всегда ставим перед собой новые цели. Игру за игрой мы следим за тем, чтобы не сдаваться. Играть доставляет много удовольствия, мы хотим сохранить это ощущение.

Конечно, победа над «Барселоной» была хорошей и важной. Но завтра нас ждет другой соперник. Мы должны показать такую ​​же жадность к победе. Многие из игроков «Динамо» играют в сборной Украины, с которой мы встречались.

Матч «Бавария» — «Динамо» состоится в среду, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени.