Олег ШЕЛАЕВ: «Победа нужнее Шахтеру»

Специалист поделился ожиданиями от поединка «горняков» с миланским «Интером»

  • 28.09.2021 19:32
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Олег ШЕЛАЕВ: «Победа нужнее Шахтеру»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от противостояния «Шахтера» с миланским «Интером» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Соперничество будет проходить на встречных курсах, доминирования одной из команд не будет. В первом тайме соперники будут больше присматриваться друг к другу, голевых моментов нужно будет ждать после перерыва. «Шахтер» и «Интер» будут сильно мотивированы, чтобы реабилитироваться после последних неудач в матчах с «Шерифом» и «Реалом», «Лацио», соответственно.

Со стратегической точки зрения победа нужнее «Шахтеру», итальянцы все же, рассчитывают на шесть очков в противостояниях с «Шерифом», однако, думаю, что будет зафиксирована результативная ничья — 1:1», — считает Шелаев.

Матч «Шахтер» — «Интер» состоится во вторник, 28 сентября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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