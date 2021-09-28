Олег ШЕЛАЕВ: «Победа нужнее Шахтеру»

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от противостояния «Шахтера» с миланским «Интером» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Соперничество будет проходить на встречных курсах, доминирования одной из команд не будет. В первом тайме соперники будут больше присматриваться друг к другу, голевых моментов нужно будет ждать после перерыва. «Шахтер» и «Интер» будут сильно мотивированы, чтобы реабилитироваться после последних неудач в матчах с «Шерифом» и «Реалом», «Лацио», соответственно.

Со стратегической точки зрения победа нужнее «Шахтеру», итальянцы все же, рассчитывают на шесть очков в противостояниях с «Шерифом», однако, думаю, что будет зафиксирована результативная ничья — 1:1», — считает Шелаев.

Матч «Шахтер» — «Интер» состоится во вторник, 28 сентября, в 19:45 по киевскому времени.