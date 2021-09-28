Суркис подтвердил. Контракт Луческу с Динамо продлен до 2024 года

Предыдущий договор 76-летнего румынского специалиста действовал до 2023 года

  • 28.09.2021 18:20
  • 1869 просмотров
  • 9 комментариев
Суркис подтвердил. Контракт Луческу с Динамо продлен до 2024 года
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу и Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что главный тренер Мирча Луческу продлил соглашение со столичным клубом до 2024 года:

«Почему я с Луческу продлил контракт до 2024 года? Дай Бог ему здоровья. Но если завтра мои футболисты будут знать, что Луческу работает последний год, как они будут относиться к работе? Подумают, что завтра придет новый другой тренер».

Предыдущий контракт 76-летнего румынского специалиста действовал до 2023 года. Луческу в дебютном сезоне 2020/21 выиграл с «Динамо» УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины».

СУРКИС: «Не представляю, как бы развивалось киевское Динамо без Луческу»

Источник — Великий футбол

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 28.09.2021 19:15
    +6
    Представители донецкого середняка самовоспламенились
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 28.09.2021 18:53
    -8
    Алексей Голяченко, 28.09.2021 18:52
    Вот и славно. Вопрос держать кротов на их законном втором месте решён
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 28.09.2021 18:52
    +7
    Вот и славно. Вопрос держать кротов на их законном втором месте решён
    Ссылка
    VILytvyn
    VILytvyn, 28.09.2021 18:51
    +11
    Правильное решение Суркиса. Луческу ведет правильным курсом. Очень уважаю этого человека. Спасибо ему! Слава Динамо!
    Ссылка
    bonv
    bonv, 28.09.2021 18:34
    +10
    Луческу для Динамо як золота жила. І трофеї і гроші.
    Ссылка
    igogo
    igogo, 28.09.2021 18:31
    -7
    До Нового года 2024 или до всего 2024 года? А потом закончится газ.
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 28.09.2021 18:31
    -4
    суркису надо думать ещё дальше, клонировать луческу
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 28.09.2021 18:30
    +1
    Логичное решение, Луческу будет тренировать Динамо дольше, чем тренировал Шахтер.
    Ссылка
    rugby1970
    rugby1970, 28.09.2021 18:29
    -12
    R.I.P., "Динамо"... Валерий Васильевич в гробу переворачивается глядя на то, во что превратился клуб-легенда! Престарелая мистер - изгадила наследие Величайшего Маэстро!!!
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