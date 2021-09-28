Суркис подтвердил. Контракт Луческу с Динамо продлен до 2024 года

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что главный тренер Мирча Луческу продлил соглашение со столичным клубом до 2024 года:
«Почему я с Луческу продлил контракт до 2024 года? Дай Бог ему здоровья. Но если завтра мои футболисты будут знать, что Луческу работает последний год, как они будут относиться к работе? Подумают, что завтра придет новый другой тренер».
Предыдущий контракт 76-летнего румынского специалиста действовал до 2023 года. Луческу в дебютном сезоне 2020/21 выиграл с «Динамо» УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины».
СУРКИС: «Не представляю, как бы развивалось киевское Динамо без Луческу»
Источник — Великий футбол
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