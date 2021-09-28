Шахтер U-19 минимально уступил сверстникам из Интера в Юношеской лиге УЕФА

«Шахтер» U-19 в рамках второго тура Юношеской лиги УЕФА проиграл сверстникам из «Интера».
Единственный гол в матче забил 18-летний полузащитник итальянцев Чезаре Касадеи, который отличился в первом тайме.
Отметим, что в первом туре юноши «Шахтера» переиграли «Шериф», а «Интер» разошелся миром с «Реалом».
Юношеская лига УЕФА
«Шахтер» U-19 – «Интер» U-19 – 0:1
Гол: Касадеи (31)
Источник — Sport.ua
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