Шахтер забил Шерифу пять мячей в Юношеской лиге УЕФА

«Горняки» поддержали уверенный старт «динамовцев»

  • 15.09.2021 14:00
  • 3497 просмотров
  • 3 комментария
Шахтер забил Шерифу пять мячей в Юношеской лиге УЕФА
© ФК Шахтер Донецк

В матче первого тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА донецкий «Шахтер» U-19 разгромил ровесников из молдавского «Шерифа» со счетом 5:0.

«Горнякам» принесли победу голы Векленко, Сигеева, Гончарука, Глущенко и Погорелого. Четыре из пяти мячей были забиты во втором тайме.

Юношеская лига УЕФА

«Шериф» U-19 – «Шахтер» U-19 – 0:5
Голы: 0:1 – Векленко (37). 0:2 – Сигеев (56). 0:3 – Гончарук (64). 0:4 – Глущенко (68). 0:5 – Погорелый (90).

Напомним, накануне в рамках Юношеской лиги УЕФА киевское «Динамо» разгромило португальскую «Бенфику» со счетом 4:0.

Взрослые команды «Шерифа» и «Шахтера» начнут свой матч Лиги чемпионов сегодня в 19:45 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    online
    Calm, 15.09.2021 14:52
    0
    Согласны на такой же результат сегодня вечером!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.09.2021 14:50
    0
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    johndow
    online
    johndow, 15.09.2021 14:42
    0
    Молодцы, но главные испытания у них в следующих турах
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