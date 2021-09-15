Шахтер забил Шерифу пять мячей в Юношеской лиге УЕФА

В матче первого тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА донецкий «Шахтер» U-19 разгромил ровесников из молдавского «Шерифа» со счетом 5:0.

«Горнякам» принесли победу голы Векленко, Сигеева, Гончарука, Глущенко и Погорелого. Четыре из пяти мячей были забиты во втором тайме.

Юношеская лига УЕФА

«Шериф» U-19 – «Шахтер» U-19 – 0:5

Голы: 0:1 – Векленко (37). 0:2 – Сигеев (56). 0:3 – Гончарук (64). 0:4 – Глущенко (68). 0:5 – Погорелый (90).

Напомним, накануне в рамках Юношеской лиги УЕФА киевское «Динамо» разгромило португальскую «Бенфику» со счетом 4:0.

Взрослые команды «Шерифа» и «Шахтера» начнут свой матч Лиги чемпионов сегодня в 19:45 по Киеву.