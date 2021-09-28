Источник: Убежать и забить. Динамо наигрывает Супрягу на выездные матчи ЛЧ

Владислав с большой долей вероятности сыграет против «Баварии»

  • 28.09.2021 14:00
  • 2397 просмотров
  • 10 комментариев
Источник: Убежать и забить. Динамо наигрывает Супрягу на выездные матчи ЛЧ
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга с огромной долей вероятности может появиться в стартовом составе столичного клуба на матча Лиги чемпионов против «Баварии». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
«Возможно, вы будете удивлены, но вполне вероятен вариант выхода в основе завтрашнего матча Владислава Супряги. Именно его наигрывал на последних тренировках на острие атаки тренерский штаб. И именно Влад является тем профайлом луческовского форварда для выездных матчей с топ-командами - убежать и забить», – сказано в сообщении.
 
Отметим, что Супряга выходил в стартовом составе киевлян на матч за Суперкубок Украины против «Шахтера» (0:3). До этого на его счету было всего два матча в сезоне и ни одного активного действия.

Источник — Telegram

(10 голосов)

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Комментарии
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    Pixelman
    online
    Pixelman, 28.09.2021 15:22
    0
    Думаю это последний шанс Супряги проявить себя! Возможно ему нужен спортивный психолог, так как даже со стороны видно его зажатость и неувереность. Забей он в ЛЧ, думаю ему самому уже будет куда проще и этот "тягар" немного ослабнет. Можем пожелать только удачи!
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    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 28.09.2021 15:06
    +2
    Вот что-то ему не хватает, есть данные, есть проблески в игре. Наверное у парня психологические проблемы, ибо игроки ниже по уровню и потенциалу в том же ДК играют куда полезнее. С Гармаша и то пользе больше. Очень жаль
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.09.2021 14:50
    0
    stopor2016, 28.09.2021 14:43
    Слышь . историк - а Беланова , Леоненко в ДК не было ? Или ты вчера вылупился?
    Беланов с Блохиным играли в одно время в ДК, а Леоненко был кем угодно но токо не бегунком, ярым бегунком был Венглицкий
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    Spectra
    online
    Spectra, 28.09.2021 14:49
    0
    Кто его знает не забивает, не забивает, а тут забьет
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    Face Control
    Face Control, 28.09.2021 14:47
    -2
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    stopor2016
    stopor2016, 28.09.2021 14:43
    -3
    potemkin78, 28.09.2021 14:26
    он с двух метров в пустые ворота не попадает а пока с мячом добегает до ворот то забывает что он ваще хотел сделать. да и чёт стиль игры с ярко выраженным бегуном (после Блохина) у ДК чёт не сильно выходили
    Слышь . историк - а Беланова , Леоненко в ДК не было ? Или ты вчера вылупился?
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.09.2021 14:26
    -2
    он с двух метров в пустые ворота не попадает а пока с мячом добегает до ворот то забывает что он ваще хотел сделать. да и чёт стиль игры с ярко выраженным бегуном (после Блохина) у ДК чёт не сильно выходили
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 28.09.2021 14:26
    +1
    угу. Нойер в напряжении
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 28.09.2021 14:13
    +2
    И что удивительного? Вроде в составе условные Бангура, Мбокани с милей, а выйдет вдруг он)
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    axylinam
    online
    axylinam, 28.09.2021 14:08
    -1
    После матча с Баварией Супряга в очередной раз сильно подорожает
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