Источник: Убежать и забить. Динамо наигрывает Супрягу на выездные матчи ЛЧ

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга с огромной долей вероятности может появиться в стартовом составе столичного клуба на матча Лиги чемпионов против «Баварии». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«Возможно, вы будете удивлены, но вполне вероятен вариант выхода в основе завтрашнего матча Владислава Супряги. Именно его наигрывал на последних тренировках на острие атаки тренерский штаб. И именно Влад является тем профайлом луческовского форварда для выездных матчей с топ-командами - убежать и забить», – сказано в сообщении.



Отметим, что Супряга выходил в стартовом составе киевлян на матч за Суперкубок Украины против «Шахтера» (0:3). До этого на его счету было всего два матча в сезоне и ни одного активного действия.