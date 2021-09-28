Месси попал в заявку ПСЖ на матч против Манчестер Сити

Лионель сможет сыграть в матче Лиги чемпионов

  • 28.09.2021 13:27
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Месси попал в заявку ПСЖ на матч против Манчестер Сити
© ФК ПСЖ. Лионель Месси

Французский ПСЖ огласил список футболистов, которые смогут сыграть с «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
 
В заявку парижан вернулся нападающий Лионель Месси, который пропустил две последние игры из-за травмы колена.
 
Также в состав вернулся полузащитник Марко Верратти, который не выходил на поле с 5 сентября.
 
Заявка ПСЖ: Навас, Доннарумма, Летелье, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Дагба, Курзава, Диалло, Керер, Мендеш, Верратти, Паредес, Данилу, Вейналдум, Эррера, Дракслер, Гуйе, Эбимбе, Мбаппе, Икарди, Неймар, Месси.
 
ПСЖ примет «Манчестер Сити» 28 сентября, начало матча в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил травму икроножной мышцы.

Источник — ФК ПСЖ

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