Месси попал в заявку ПСЖ на матч против Манчестер Сити

Французский ПСЖ огласил список футболистов, которые смогут сыграть с «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.



В заявку парижан вернулся нападающий Лионель Месси, который пропустил две последние игры из-за травмы колена.



Также в состав вернулся полузащитник Марко Верратти, который не выходил на поле с 5 сентября.



Заявка ПСЖ: Навас, Доннарумма, Летелье, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Дагба, Курзава, Диалло, Керер, Мендеш, Верратти, Паредес, Данилу, Вейналдум, Эррера, Дракслер, Гуйе, Эбимбе, Мбаппе, Икарди, Неймар, Месси.



ПСЖ примет «Манчестер Сити» 28 сентября, начало матча в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил травму икроножной мышцы.