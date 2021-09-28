Ринат АХМЕТОВ: «Для меня большая честь – служить Шахтеру 25 лет»

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов рассказал об итальянских тренерах, противостоянии с «Интером», своем президентстве, «Донбасс Арене», Кубке УЕФА и победе Александра Усика в чемпионском бою.



– Первое украинское чемпионство «Шахтер» добыл под руководством Невио Скалы. Теперь вы пригласили Роберто Де Дзерби. Почему итальянские тренеры имеют такое особое значение для вас?

– Итальянская тренерская школа по праву считается одной из самых сильных в Европе и мире. Я очень доверяю итальянским специалистам – они сильнейшие тактики, сильнейшие стратеги, сильнейшие мотиваторы и прекрасные люди. Имя Невио Скала навсегда вписано золотыми буквами в историю «Шахтера». Мне посчастливилось работать с ним и его тренерским штабом, именно под руководством Невио «Шахтер» выиграл свои первые золотые медали в чемпионате Украины, и тогда в мире не было людей счастливее нас. Сейчас мы идем вместе с Роберто Де Дзерби – разделяем боль и радость, строим «Шахтер» будущего. Роберто – молодой, прекрасный, амбициозный тренер и замечательный человек. Я верю в его тренерский талант и его идеи. И я очень рад, что буквально на прошлой неделе Роберто вместе с «Шахтером» завоевал свой первый трофей – выиграл Cуперкубок у киевского «Динамо». Это была красивая игра и яркая победа.



– Теперь, когда «Интер» тренирует Индзаги, команда стала сильнее или слабее по сравнению с «Интером» Конте, с которым вы дважды сыграли вничью в Лиге чемпионов в прошлом году?

– Давайте мы сначала сыграем, а потом уже будем давать оценки… «Интер» Конте был очень сильным, и он в свое время доставил нам много неприятных эмоций. То, что мы сыграли в прошлом году вничью, было большим везением. Сегодняшний «Интер» тоже очень сильный. Сильнейший тренер, сильнейшие игроки… Думаю, нам предстоят два очень тяжелых, но, надеюсь, интересных матча.



– Вы – один из богатейших украинцев. Хотели бы купить итальянский футбольный клуб?

– Я горжусь тем, что уже 25 лет являюсь президентом донецкого «Шахтера».



– В Италии владельцы клубов очень часто меняются. Вы же являетесь президентом «Шахтера» с 1996 года. В чем секрет такой долгой истории владения футбольным клубом?

– Вы меня хотите сменить или отправляете в другой клуб? На самом деле секрет очень простой: я люблю «Шахтер», люблю наш родной город, Донецк, люблю наших болельщиков. Для меня большая честь – служить клубу 25 лет. И я очень надеюсь, что буду служить ему и дальше.



– В «Шахтере» традиционно играет много бразильцев. Как зародилась такая прочная связь с Бразилией?

– У нас очень сильные игроки и сильная команда с огромным потенциалом. А еще у нас высокопрофессиональные скауты, которые находят большие таланты и приглашают их в «Шахтер». Футболисты часто приезжают к нам молодыми игроками, получают в «Шахтере» колоссальнейший опыт, растут вместе с клубом, помогают завоевывать трофеи, а клуб, в свою очередь, помогает им достичь уровня лучших команд Европы и мира. Бразильские футболисты очень талантливые и креативные, они могут на поле сделать настоящий зрелищный спектакль. И мне это очень нравится. Я убежден, что нашим болельщикам тоже. Потому что главное для нас – не просто завоевывать трофеи, а красивая, атакующая игра.



– «Шахтер» не играл на «Донбасс Арене» уже семь лет. Когда, по вашему мнению, команда сможет вернуться на свой стадион?

– То, что «Шахтер» уже семь лет не играет на родном стадионе для своих болельщиков, – это наша общая беда. К сожалению, я не могу назвать точную дату нашего возвращения домой, но, как и миллионы моих земляков, очень хочу, чтобы это случилось как можно скорее.



– В 2009 году «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. Насколько значимо это было с точки зрения мирового имиджа Украины?

– Такие трофеи всегда наилучшим образом влияют на имидж страны. Но победа «Шахтера» в Кубке УЕФА была и остается очень значимой прежде всего для наших болельщиков, для команды и для меня. Это наша большая победа, которой мы очень гордимся.



– Вы болели за боксера Александра Усика, который победил Энтони Джошуа в Лондоне?

– Конечно, и болел, и переживал. Александр Усик – большой молодец, и я его еще раз поздравляю с победой. Это большая гордость для Украины и каждого украинца.



– Дружите ли вы с Леонидом Блаватником, владельцем телесети DAZN, у которого тоже украинские корни? Как вы считаете, будущее спортивных трансляций за стриминговыми сервисами или привычное спутниковое телевидение пока что лучше?

– С Леонидом Блаватником я не знаком. Что касается второй части вопроса, то мне пока удобнее смотреть по телевидению, но будущее, скорее всего, за стриминговыми платформами.