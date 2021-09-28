Ринат АХМЕТОВ: «Для меня большая честь – служить Шахтеру 25 лет»

Президент донецкого клуба – о своем президентстве

  • 28.09.2021 13:02
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  • 10 комментариев
Ринат АХМЕТОВ: «Для меня большая честь – служить Шахтеру 25 лет»
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов рассказал об итальянских тренерах, противостоянии с «Интером», своем президентстве, «Донбасс Арене», Кубке УЕФА и победе Александра Усика в чемпионском бою.
 
– Первое украинское чемпионство «Шахтер» добыл под руководством Невио Скалы. Теперь вы пригласили Роберто Де Дзерби. Почему итальянские тренеры имеют такое особое значение для вас?
– Итальянская тренерская школа по праву считается одной из самых сильных в Европе и мире. Я очень доверяю итальянским специалистам – они сильнейшие тактики, сильнейшие стратеги, сильнейшие мотиваторы и прекрасные люди. Имя Невио Скала навсегда вписано золотыми буквами в историю «Шахтера». Мне посчастливилось работать с ним и его тренерским штабом, именно под руководством Невио «Шахтер» выиграл свои первые золотые медали в чемпионате Украины, и тогда в мире не было людей счастливее нас. Сейчас мы идем вместе с Роберто Де Дзерби – разделяем боль и радость, строим «Шахтер» будущего. Роберто – молодой, прекрасный, амбициозный тренер и замечательный человек. Я верю в его тренерский талант и его идеи. И я очень рад, что буквально на прошлой неделе Роберто вместе с «Шахтером» завоевал свой первый трофей – выиграл Cуперкубок у киевского «Динамо». Это была красивая игра и яркая победа.
 
– Теперь, когда «Интер» тренирует Индзаги, команда стала сильнее или слабее по сравнению с «Интером» Конте, с которым вы дважды сыграли вничью в Лиге чемпионов в прошлом году?
– Давайте мы сначала сыграем, а потом уже будем давать оценки… «Интер» Конте был очень сильным, и он в свое время доставил нам много неприятных эмоций. То, что мы сыграли в прошлом году вничью, было большим везением. Сегодняшний «Интер» тоже очень сильный. Сильнейший тренер, сильнейшие игроки… Думаю, нам предстоят два очень тяжелых, но, надеюсь, интересных матча.
 
– Вы – один из богатейших украинцев. Хотели бы купить итальянский футбольный клуб?
– Я горжусь тем, что уже 25 лет являюсь президентом донецкого «Шахтера».
 
– В Италии владельцы клубов очень часто меняются. Вы же являетесь президентом «Шахтера» с 1996 года. В чем секрет такой долгой истории владения футбольным клубом?
– Вы меня хотите сменить или отправляете в другой клуб? На самом деле секрет очень простой: я люблю «Шахтер», люблю наш родной город, Донецк, люблю наших болельщиков. Для меня большая честь – служить клубу 25 лет. И я очень надеюсь, что буду служить ему и дальше.
 
– В «Шахтере» традиционно играет много бразильцев. Как зародилась такая прочная связь с Бразилией?
– У нас очень сильные игроки и сильная команда с огромным потенциалом. А еще у нас высокопрофессиональные скауты, которые находят большие таланты и приглашают их в «Шахтер». Футболисты часто приезжают к нам молодыми игроками, получают в «Шахтере» колоссальнейший опыт, растут вместе с клубом, помогают завоевывать трофеи, а клуб, в свою очередь, помогает им достичь уровня лучших команд Европы и мира. Бразильские футболисты очень талантливые и креативные, они могут на поле сделать настоящий зрелищный спектакль. И мне это очень нравится. Я убежден, что нашим болельщикам тоже. Потому что главное для нас – не просто завоевывать трофеи, а красивая, атакующая игра.
 
– «Шахтер» не играл на «Донбасс Арене» уже семь лет. Когда, по вашему мнению, команда сможет вернуться на свой стадион?
– То, что «Шахтер» уже семь лет не играет на родном стадионе для своих болельщиков, – это наша общая беда. К сожалению, я не могу назвать точную дату нашего возвращения домой, но, как и миллионы моих земляков, очень хочу, чтобы это случилось как можно скорее.
 
– В 2009 году «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. Насколько значимо это было с точки зрения мирового имиджа Украины?
– Такие трофеи всегда наилучшим образом влияют на имидж страны. Но победа «Шахтера» в Кубке УЕФА была и остается очень значимой прежде всего для наших болельщиков, для команды и для меня. Это наша большая победа, которой мы очень гордимся.
 
– Вы болели за боксера Александра Усика, который победил Энтони Джошуа в Лондоне?
– Конечно, и болел, и переживал. Александр Усик – большой молодец, и я его еще раз поздравляю с победой. Это большая гордость для Украины и каждого украинца.
 
– Дружите ли вы с Леонидом Блаватником, владельцем телесети DAZN, у которого тоже украинские корни? Как вы считаете, будущее спортивных трансляций за стриминговыми сервисами или привычное спутниковое телевидение пока что лучше?
– С Леонидом Блаватником я не знаком. Что касается второй части вопроса, то мне пока удобнее смотреть по телевидению, но будущее, скорее всего, за стриминговыми платформами.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 28.09.2021 13:52
    0
    Слуга народа ... и музычкы не хватает
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 28.09.2021 13:50
    +3
    Ахметов це велике горе та велика біда для всього українського Народу!
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 28.09.2021 13:46
    +5
    bonv, 28.09.2021 13:31
    А про вибух на стадіоні нічого не розказує. Як власника клубу підірвали.. І вуаля - новий власник.
    А що було робити?! Брагін не хотів продавати клуб.
    В ті роки свій бізнес Рінат саме так робив...
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 28.09.2021 13:45 (изменен)
    +1
    Денисов когда это интервью брал , на двух коленях стоял, или на одном ?
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 28.09.2021 13:44
    +2
    > К сожалению, я не могу назвать точную дату нашего возвращения домой, но, как и миллионы моих земляков, очень хочу, чтобы это случилось как можно скорее.
    А уж мы то как хотим этого!!
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 28.09.2021 13:43
    +4
    Владимир Пидвирный, 28.09.2021 13:39
    А як Донецьк профукав? Знав що таке буде. Аваков захистив Харків, Беня Дніпро, а Вам що бракувало захистити рідне місто? Про це ні слова.
    Припиніть. Рінат був бог на Донбасі. Без нього нічого б не почалося.
    В березні та квітні саме з його заводів звозили людей на мітинги в Донецьк.
    Він не жертва, а співучасник
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
    Владимир Пидвирный, 28.09.2021 13:39
    +4
    А як Донецьк профукав? Знав що таке буде. Аваков захистив Харків, Беня Дніпро, а Вам що бракувало захистити рідне місто? Про це ні слова.
    Ссылка
    simon andre
    online
    simon andre, 28.09.2021 13:36
    +7
    Как ворует не говорит 25 лет и всё себе в карман .Как купил Запорожсталь за 25 процентов стоимости и гоки по добыче железной руды где не зарплат не экологии и всё те же 25 процентов стоимости.
    Ссылка
    bonv
    bonv, 28.09.2021 13:31
    +6
    А про вибух на стадіоні нічого не розказує. Як власника клубу підірвали.. І вуаля - новий власник.
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 28.09.2021 13:13
    +3
    Дякую вам шановний меценат за тарифи, за те що ви є. Дякуємо.
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