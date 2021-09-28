Судаков, Мудрик и Трубин попали в предварительную заявку Шахтера на Интер

Донецкий «Шахтер» огласил предварительную заявку на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионом с «Интером». В список вошли 25 футболистов.
Предварительная заявка «Шахтера»:
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь;
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо;
Нападающие: Траоре, Сикан.
Встреча начнется в 19:45 в Киеве.
Шахтер – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Источник — ФК Шахтер Донецк
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