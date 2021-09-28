Судаков, Мудрик и Трубин попали в предварительную заявку Шахтера на Интер

Встреча начнется в 19:45

  • 28.09.2021 10:34
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Судаков, Мудрик и Трубин попали в предварительную заявку Шахтера на Интер
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» огласил предварительную заявку на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионом с «Интером». В список вошли 25 футболистов.
 
Предварительная заявка «Шахтера»:
 
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;
 
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь;
 
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо;
 
Нападающие: Траоре, Сикан.
 
Встреча начнется в 19:45 в Киеве.

Шахтер – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Источник — ФК Шахтер Донецк

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