Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы всегда играем на победу и испытываем давление»

Наставник «Порту» – о предстоящем матче с «Ливерпулем»

  • 28.09.2021 08:59
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Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы всегда играем на победу и испытываем давление»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер португальского Порту Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против английского Ливерпуля.

Мы всегда ощущаем большую ответственность. Мы всегда играем на победу и испытываем давление. Но ответственность не должна сказываться на нашей игре. Мы представляем великий клуб.

Все зависит от нас, как мы будем противостоять сильным сторонам Ливерпуля и использовать их слабости, - сказал Консейсау.

Матч Порту – Ливерпуль состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 22:00.

Источник — УЕФА

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