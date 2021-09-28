Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы всегда играем на победу и испытываем давление»

Главный тренер португальского Порту Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против английского Ливерпуля.
Мы всегда ощущаем большую ответственность. Мы всегда играем на победу и испытываем давление. Но ответственность не должна сказываться на нашей игре. Мы представляем великий клуб.
Все зависит от нас, как мы будем противостоять сильным сторонам Ливерпуля и использовать их слабости, - сказал Консейсау.
Матч Порту – Ливерпуль состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 22:00.
Источник — УЕФА
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