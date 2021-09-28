Юрген КЛОПП: «Мы не считаем очки, которых у нас нет»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против португальского «Порту».

«Мы не считаем очки, которых у нас нет. Это трудная группа, так что каждое очко здесь на счету. «Порту» заслуживал победы в матче с «Атлетико», и это о многом говорит.

У «Порту» часто меняются игроки, но тренер остался прежним. То что мы выиграли там два последних матча не дает нам преимущества. Мы думаем только об этой игре. У них есть разные игровые варианты, и мы должны быть готовы к этому», - сказал Клопп.

Матч «Порту» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 22:00.