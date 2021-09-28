Виктор ЛЕОНЕНКО: «Гармаш падал слишком картинно»

Специалист – о победе «Динамо» над «Рухом»

  • 28.09.2021 07:18
  • 772 просмотра
  • 5 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Гармаш падал слишком картинно»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу киевского «Динамо» над львовским «Рухом» (2:0) в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

«Пенальти я бы не дал из-за того, что уж слишком картинно падал Гармаш. А если пенальти и был, то он не глупый, а тупейший. Зачем говорить, что Мартынюк опытный? Опытный так не делает. Значит, он такой же, как Кополовец, который ищет галики. Вот такие, как Кополовец, опытные эти – они не должны даже к стадиону подходить. Как правило, судьи такое не дают», - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 28.09.2021 07:49
    -1
    Михайло Кудієнко, 28.09.2021 07:46
    Я ще не чув від цього "експерта" адекватних коментарів...
    цэ тому що ты с хутора, вы в принципе мало что можете понимать, преимущественно эмоционировать.
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 28.09.2021 07:48
    0
    а кричал как-будто ногу миной оторвало в самый раз?
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    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 28.09.2021 07:46
    0
    Я ще не чув від цього "експерта" адекватних коментарів...
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    Fender
    online
    Fender, 28.09.2021 07:42
    +1
    Витя ты каждый день картинно падаешь после чего твои коты везут тебя в вытрезвитель
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    Spectra
    online
    Spectra, 28.09.2021 07:40
    +2
    Что он еще сказать можно, если бы Шахтёру бы назначили такое пенальти, первый говорил бы что оно чистое
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