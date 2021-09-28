Виктор ЛЕОНЕНКО: «Гармаш падал слишком картинно»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу киевского «Динамо» над львовским «Рухом» (2:0) в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

«Пенальти я бы не дал из-за того, что уж слишком картинно падал Гармаш. А если пенальти и был, то он не глупый, а тупейший. Зачем говорить, что Мартынюк опытный? Опытный так не делает. Значит, он такой же, как Кополовец, который ищет галики. Вот такие, как Кополовец, опытные эти – они не должны даже к стадиону подходить. Как правило, судьи такое не дают», - сказал Леоненко.