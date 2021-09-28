ЛАВРИНЕНКО: «Концовка была без середины поля, но упрекнуть ребят не в чем»

Наставник «Ингульца» высказался о ничьей с «Черноморцем»

  • 28.09.2021 03:48
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ЛАВРИНЕНКО: «Концовка была без середины поля, но упрекнуть ребят не в чем»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

В матче 9-го тура УПЛ «Черноморец» и «Ингулец» поделили очки - 1:1. Главный тренер клуба из Петрово Сергей Лавриненко прокомментировал игру.

«Я думаю, что для болельщиков игра получилась достаточно интересной. Много было создано моментов с обоих сторон. Особенно концовка матча была такая - без середины поля, атака на атаку.

Мы точно не заслуживали поражения. Если говорить, кто больше заслужил очки в этом матче. И мы и «Черноморец» много отдали сил в этом матче. С нашей стороны реализация была невысокой, Слава Богу, что увозим одно очко. Могли проиграть, могли выиграть. Во втором моменте были хорошие шансы, к сожалению, Ситало не реализовал свои моменты.

Своих ребят мне упрекнуть не в чем - было желание, самоотдача, стремление спасти игру, бежать все время вперед, страсть и эмоции были на высоком уровне», - сказал Лавриненко.

Источник — Sport.ua

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