ФОТО. Марта Костюк выложила милое фото с мамой

Вторая ракетка Украины Марта Костюк на кортах США сыграла матч первого круга турнира в Чикаго. Марта уступила соотечественнице Катерине Козловой.
Подготовиться к турниру спорстменке помогла ее мать Талина Костюк. Блогер Jimmy48 Photography выложил снимок Костюк.
«Mama ❤️», - подписала снимок Марта.
Mama ❤️ https://t.co/xwKm0IgsRZ— Marta Kostyuk (@marta_kostyuk) September 27, 2021
Источник — Sport.ua
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