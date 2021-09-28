Стефан ДЕ ВРЕЙ: «После прихода Индзаги у нас много осталось без изменений»

Игрок «Интера» рассказал об игре команды в преддверии матча с «Шахтером»

  • 28.09.2021 02:47
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Стефан ДЕ ВРЕЙ: «После прихода Индзаги у нас много осталось без изменений»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Интера» Стефан Де Врей высказался о грядущем противостоянии с «Шахтером» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«После прихода Индзаги многое осталось без изменений, в том числе и игровая схема, по которой мы играем. Те незначительные изменения, которые у нас есть, они в целом касаются игры всей команды. Наверное, даже больше игры в атаке, ведь мы играем в атакующий футбол, много создаем, но нам еще немного не хватает баланса, и над этим мы работаем.

Очень рад, что снова выступаю под руководством Симоне Индзаги. Не могу сказать, что многое изменилось за эти три года. Доволен тем, что вместе с ним пришел и его тренерский штаб. У меня хорошие отношения со всеми и я считаю, что под его руководством команда будет прогрессировать», — сказал де Врей.

Матч «Шахтер» — «Интер» пройдет 28 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:45.

Источник — УЕФА

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