Сергей КОВАЛЕЦ: «Ничья с Интером станет неплохим вариантом для Шахтера»

Экс-игрок национальной сборной Украины по футболу Сергей Ковалец рассказал, как он оценивает шансы «горняков» в сражении с миланцами.

«На мой взгляд, если все закончится подписанием мирного соглашения, то это будет неплохим вариантом для «Шахтера». Кстати, важно, что после сенсационного поражения от «Шерифа» в групповом турнире Лиги чемпионов, «горняки» уверенно победили «Динамо» в Суперкубке Украины, что прибавило им уверенности в своих силах. Ведь до этого им было непросто справиться с потоком критики.

Если уже зашел разговор о поединке с «Динамо», то «горняки» приятно удивили заряженностью на борьбу буквально за каждый мяч, хотя раньше именно этим отличались киевляне в противостояниях с донетчанами. И если завтра подопечные Роберто Де Дзерби будут действовать с такой же запредельной самоотдачей, целенаправленностью в матче с «Интером», то их шансы добиться положительного результата возрастут. Хотя нужно быть реалистами: поединки на внутренней арене не идут ни в какое сравнение с Лигой чемпионов. Здесь свои законы. Но с другой стороны, «Шахтер» уже неоднократно доказывал, что умеет находить выход из тяжелого положения», - сказал Ковалец.

Матч «Шахтер» — «Интер» пройдет 28 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:45.