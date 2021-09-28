Экс-игрок Арсенала: «Артета может стать новым Венгером»

Известный в прошлом футболист, бывший защитник «Арсенала» Гаэль Клиши высказался о главном тренере «канониров» Микеле Артете.

«У Артеты так много знаний. К тому же у него была роскошь в виде обучения у Гвардиолы.

Я искренне верю, что в долгосрочной перспективе Артета сможет стать новым Арсеном Венгером. Он довольно молод, и я правда верю, что если ему дадут время, то он докажет, что люди были неправы», – заявил Клиши.

Напомним, что из-за неудачного старта «Арсенала» в сезоне руководство клуба было готово уволить Артету, но тренер пока исправил ситуацию. После 10-ти туров лондонцы поднялись на 10-е место в АПЛ, имея в активе 9 очков.