Руководство Арсенала дало Артете три матча на исправление результатов

Наставник получил последний шанс

  • 08.09.2021 11:18
  • 336 просмотров
  • 1 комментарий
Руководство Арсенала дало Артете три матча на исправление результатов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в ближайшее время может покинуть клуб.

Как сообщает английская пресса, руководство «канониров» даст 39-летнему специалисту три матча, за которые он должен исправить текущую ситуаци.

В данный момент «Арсенал» замыкает турнирную таблицу АЛП после трех туров.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте согласовал контракт с лондонцами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Sun

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 08.09.2021 11:56
    -1
    Артета уже просрал все что можно, зачем его держать, столько свободных тренеров щас...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности