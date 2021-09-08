Руководство Арсенала дало Артете три матча на исправление результатов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в ближайшее время может покинуть клуб.
Как сообщает английская пресса, руководство «канониров» даст 39-летнему специалисту три матча, за которые он должен исправить текущую ситуаци.
В данный момент «Арсенал» замыкает турнирную таблицу АЛП после трех туров.
Ранее сообщалось, что Антонио Конте согласовал контракт с лондонцами.
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Источник — The Sun
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