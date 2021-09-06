Конте согласовал контракт с Арсеналом

Экс-наставник «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте может возглавить «Арсенал».
По данным источника, руководство «канониров» уже согласовало условия личного контракта с итальянским специалистом.
После трех туров АПЛ «Арсенал» под руководством Микеля Артеты идет на последнем месте в таблице, не набрав очков.
Последним клубом Конте был «Интер», который он покинул в мае 2021. Под руководством специалиста миланцы завоевали золотые медали Серии А.
Ранее сообщалось, что Конте является кандидатом на замену Артете в «Арсенале».
Источник — The Sun
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