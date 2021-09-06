Конте согласовал контракт с Арсеналом

Итальянский специалист возглавит лондонский клуб

  • 06.09.2021 14:56
  • 1008 просмотров
  • 2 комментария
Конте согласовал контракт с Арсеналом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Экс-наставник «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте может возглавить «Арсенал».

По данным источника, руководство «канониров» уже согласовало условия личного контракта с итальянским специалистом.

После трех туров АПЛ «Арсенал» под руководством Микеля Артеты идет на последнем месте в таблице, не набрав очков.

Последним клубом Конте был «Интер», который он покинул в мае 2021. Под руководством специалиста миланцы завоевали золотые медали Серии А.

Ранее сообщалось, что Конте является кандидатом на замену Артете в «Арсенале».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Sun

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 06.09.2021 15:55
    0
    Надеюсь Конте все таки станет тренером и встряхнет пижонов.
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 06.09.2021 15:54
    0
    было бы неплохо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности