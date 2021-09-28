Победы Шахтера и Динамо, шедевры в Ужгороде, разгром в Днепре

После матча за Суперкубок наставники «Шахтера» и «Динамо» провели существенную ротацию состава. Однако на итоговом счете их матчей это не отразилось: «горняки» обыграли «Верес», а динамовцы – «Рух». «Днепр-1» был неожиданно крупно бит на своей арене «Зарей». «Львов» одержал первую победу в сезоне – над «Минаем».

Фатум тура

В 2021 году футболисты «Колоса» пробивали аж 18 пенальти. Но в итоге реализовали лишь семь ударов. После того, как команду покинул скандальный штатный пенальтист Евгений Селезнев, у «Колоса» явно не получается добиться «взаимности» от одиннадцатиметровых. В прошлом туре удар с «точки» не использовал Петров, в туре нынешнем – Чурко. Может, «Колосу» всей командой нужно сходить в церковь, если вернуть Селезнева уже не получится.

Дебют тура

Сразу два легионера в неизбалованном вниманием игроков из-за рубежа «Мариуполе» дебютировали за приазовскую команду в матче против «Александрии» - хорват Босанчич и северомакедонец Спировски. Последнему даже удалось отличиться забитым голом. Правда, особых дивидендов это команде Остапа Маркевича не принесло: она проиграла.

Джокер тура

На 77 минуте матча «Александрия» - «Мариуполь» в составе хозяев вышел Кожушко, заменивший автора первого гола в ворота приазовцев Третьякова. Олегу тоже удалось отличиться забитым мячом. За четыре минуты до конца основного времени Кожушко забил победный гол, воспользовавшись передачей Ковальца. Отмечая полузащитника «Александрии» за удачные действия, все же нужно признать, что в моменте с пропущенным голом ошибся голкипер гостей Кудрик.

ФК Александрия. Олег Кожушко

Самострел тура

«Шахтеру» в матче против «Вереса» помогали не только ставшие «родными» трибуны «Олимпийского», но в некоторых моментах – и соперники. Счет в матче открыл игрок «Вереса» Мирошник. Однако Роман забил не Пятову, а Когуту. После прострела Марлоса с правого крыла атаки Мирошник пытался помешать мячу найти адресат, но переправил его в свои ворота.

Реализация тура

«Шахтер» по счету уверенно переиграл «Верес» - 4:1. Однако по игре преимущество «горняков» не было столь ощутимым. Точнее, оно было минимальным. Просто залетело все. «Горняки» нанесли четыре удара в створ ворот соперника, и все эти удары оказались результативными. А вот команда Юрия Вирта нанесла сразу шесть ударов в створ, но лишь единожды добилась успеха.

Гимн тура

Перед поединком «Рух» - «Динамо» Гимн Украины исполнила певица Юлия Думанская. Проникновенно исполнила, ничего не скажешь. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Думанская – жена президента «Руха» Григория Козловского. В такой вот нехитрый способ Григорий Петрович и процедуру соблюл, и жену показал во всей красе.

Футбол 1. Юлия Думанская

Пенальти тура

Динамовцы открыли счет в игре против «Руха» после удара с одиннадцатиметровой отметки. И снова, как и в предыдущем туре, есть основания говорить о том, что пенальти в пользу киевлян был спорным. Гармаш упал в штрафной площадке гостей после контакта с Мартынюком. Показалось, что это скорее киевлянин «рисовал» нарушение, нежели львовянин нарушал правила. Тем не менее, судья Иванов указал на «точку». Цыганков эффектно переиграл Панькива.

Слова тура

После игры с «Рухом» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал не только сам матч, но и то, почему в поединке за Суперкубок он отказался пройти через импровизированный коридор, который сделали для его команды футболисты «Шахтера»: «Я в своем возрасте уже не прохожу через коридоры, которые делают дети. Я неуязвим к стрелам, которые запускают в меня. Кто пускает стрелы в мой адрес – может поехать в Донецк посмотреть Аллею звезд, музей «Шахтера».

Голы тура

Два мяча-красавца были забиты в битве аутсайдеров – в матче «Миная» и «Львова». Сначала настоящим шедевром отличился игрок хозяев Байдал, которому за две минуты до перерыва удалось дальним ударом издали вонзить мяч в верхний угол ворот. Львовяне ответили тоже красиво. В начале второго тайма вышедший на замену Шина мастерским дальним ударом отправил мяч в притирку со штангой.

Гол Байдала:

Гол Шины:

Разгром тура

Ничто не предвещало подобного сценария. «Днепр-1», набравший хорошую форму, принимал соседа по турнирной таблице – «Зарю». Предполагалось, что игра получится конкурентной и боевой. Собственно, почти до конца поединка она таковой и была. Гости в середине первого тайма забили в контратаке, дальше соперники обменивались острыми выпадами. Но безрезультатно. Ситуация поменялась после удаления Когута: «днепряне» рассыпались, а луганчане смогли забить еще трижды.

Удаление тура

Капитан «Днепра-1» Когут в конце второго тайма матча против «Зари» очень грубо сыграл против Аллахьяра. Игорь промахнулся по мячу и сильно заехал в ногу форварду соперника. Выглядело все это угрожающе для здоровья иранца. Судья Пасхал сначала наградил грубияна желтой карточкой, но после подсказки арбитра ВАР показал Когуту прямую красную карточку.

Угловой тура

«Металлист-1925» повел в матче против «Десны» уже на первой минуте игры. Харьковчане классно разыграли угловой удар. Подачу от флажка на ближней штанге принял Марлисон, который пяткой переправил мяч в дальний угол. Голкипер хозяев Мысак был застигнут врасплох.

Столкновение тура

На 37 минуте игры в Чернигове, где встречались «Десна» и «Металлист-1925», в борьбе за мяч столкнулись Ткачук и Волошин. Оба оказались на газоне, обоим понадобилась медицинская помощь. И оба были заменены после этого неприятного эпизода. А Ткачука и вовсе вынесли на носилках с поля.

Символическая сборная тура: Ризнык – Конопля, Шабанов, Цвек, Хомченовский - Тилль, Шина, Марлос, Гармаш, Кочергин – Марлисон.