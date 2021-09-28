Венеция сумела отыграться в трудном матче против Торино

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Венеция» и «Торино» сыграли вничью (1:1).
Хозяева поля сравняли счет на 78-й минуте с пенальти, когда гости остались в меньшинстве.
Серия А. 6-й тур
«Венеция» – «Торино» – 1:1
Голы: Араму, 78 (пен) – Брекало, 56.
«Венеция»: Мяенпя, Чеккарони, Шнегг (Эбуэхи, 65), Маццокки, Свобода, Вакка (Ампаду, 38), Кийен, Чрнигой (Араму, 65), Бузио (Фьордилино, 86), Окереке, Йонсен (Анри, 87).
«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди, Родригес, Джиджи, Бремер, Синго (Войвода, 72), Линетти (Базелли, 58), Лукич, Побега (Мандрагора, 72), Санабрия, Брекало (Зима, 80).
Предупреждения: Побега, 43. Ампаду, 59. Милинкович-Савич, 59. Джиджи, 74.
Удаление: Джиджи, 76.
Судья: Маджони (Италия).
27 сентября. Венеция. Стадион «Stadio Pierluigi Penzo».
Турнирная таблица чемпионата Италии
|78'
|ГОЛ ! С пенальти забил Маттиа Араму (Венеция).
|78'
|Коффи Джиджи (Торино) получает красную карточку.
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Брекало (Торино).
Источник — Sport.ua
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