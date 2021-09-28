6-й тур
Венеция
1 : 1
Торино
27.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Венеция сумела отыграться в трудном матче против Торино

Хозяева поля сравняли счет на 78-й минуте с пенальти

  • 28.09.2021 00:53
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Венеция сумела отыграться в трудном матче против Торино
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Венеция» и «Торино» сыграли вничью (1:1).

Хозяева поля сравняли счет на 78-й минуте с пенальти, когда гости остались в меньшинстве.

Серия А. 6-й тур

«Венеция»  «Торино»  1:1

Голы: Араму, 78 (пен) – Брекало, 56.

«Венеция»: Мяенпя, Чеккарони, Шнегг (Эбуэхи, 65), Маццокки, Свобода, Вакка (Ампаду, 38), Кийен, Чрнигой (Араму, 65), Бузио (Фьордилино, 86), Окереке, Йонсен (Анри, 87).

«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди, Родригес, Джиджи, Бремер, Синго (Войвода, 72), Линетти (Базелли, 58), Лукич, Побега (Мандрагора, 72), Санабрия, Брекало (Зима, 80).

Предупреждения: Побега, 43. Ампаду, 59. Милинкович-Савич, 59. Джиджи, 74.

Удаление: Джиджи, 76.

Судья: Маджони (Италия).

27 сентября. Венеция. Стадион «Stadio Pierluigi Penzo».

Турнирная таблица чемпионата Италии

События матча
78' ГОЛ ! С пенальти забил Маттиа Араму (Венеция).
78' Коффи Джиджи (Торино) получает красную карточку.
56' ГОЛ ! Мяч забил Йосип Брекало (Торино).

Источник — Sport.ua

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