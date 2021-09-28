Сельта победила Гранаду, забив гол в компенсированное время

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Сельта» победила дома «Гранаду» (1:0).
У хозяев Яго Аспас в середине второго тайма не реализовал пенальти (на фото). Но «Сельта» сумела добиться победы, на 90+4 минуте отличился Денис Суарес.
Лига 1. 7-й тур
«Сельта» – «Гранада» – 1:0
Гол: Д.Суарес, 90+4.
Нереализованный пенальти: Аспас, 73 (вратарь)
«Сельта»: Дитуро, Араухо (Окай Йокушлу, 86), Мальо, Мурильо, Галан, Тапия (Солари, 86), Бельтран (Д.Суарес, 46), Нолито (Серви, 62), Аспас, Мина, Мендес (Тиагу Гальярду, 78).
«Гранада»: Машимиану (Эскандель, 77), Кини, Дуарте (Диас, 77), Санчес, Нева, Гоналон (Монторо, 19), Милья, Бакка (Хорхе Молина, 68), Пуэртас (Эскудеро, 78), Л.Суарес, Соро.
Предупреждения: Мендес, 12. Пуэртас, 67. Дуарте, 69. Монторо, 85. Кини, 90+5. Аспас, 90+6. Нева, 90+6. Эскандель, 90+8. Хорхе Молина, 90+9.
Судья: Сото Градо (Испания).
27 сентября. Виго. Стадион «Балаидос».
Турнирная таблица чемпионата Испании
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Суарес (Сельта).
Источник — Sport.ua
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