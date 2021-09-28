7-й тур
Сельта
1 : 0
Гранада
27.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сельта победила Гранаду, забив гол в компенсированное время

Хозяева поля сумели добиться победы, на 90+4 минуте отличился Денис Суарес

  • 28.09.2021 00:23
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Сельта победила Гранаду, забив гол в компенсированное время
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Сельта» победила дома «Гранаду» (1:0).

У хозяев Яго Аспас в середине второго тайма не реализовал пенальти (на фото). Но «Сельта» сумела добиться победы, на 90+4 минуте отличился Денис Суарес.

Лига 1. 7-й тур

«Сельта» – «Гранада» – 1:0

Гол: Д.Суарес, 90+4.

Нереализованный пенальти: Аспас, 73 (вратарь)

«Сельта»: Дитуро, Араухо (Окай Йокушлу, 86), Мальо, Мурильо, Галан, Тапия (Солари, 86), Бельтран (Д.Суарес, 46), Нолито (Серви, 62), Аспас, Мина, Мендес (Тиагу Гальярду, 78).

«Гранада»: Машимиану (Эскандель, 77), Кини, Дуарте (Диас, 77), Санчес, Нева, Гоналон (Монторо, 19), Милья, Бакка (Хорхе Молина, 68), Пуэртас (Эскудеро, 78), Л.Суарес, Соро.

Предупреждения: Мендес, 12. Пуэртас, 67. Дуарте, 69. Монторо, 85. Кини, 90+5. Аспас, 90+6. Нева, 90+6. Эскандель, 90+8. Хорхе Молина, 90+9.

Судья: Сото Градо (Испания).

27 сентября. Виго. Стадион «Балаидос».

Турнирная таблица чемпионата Испании

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Денис Суарес (Сельта).

Источник — Sport.ua

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