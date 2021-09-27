На 90+5 минуте. Брайтон вырвал ничью в матче против Кристал Пэлас

В матче 6-го тура чемпионата Англии «Брайтон» вырвал ничью в матче против «Кристал Пэлас» (1:1).
«Чайки» сравняли счет в добавленное ко второму тайму время (90+5 мин) и находятся на 15-й позиции. «Брайтон» занимает 6-ю позицию.
АПЛ. 6-й тур
«Кристал Пэлас» – «Брайтон» – 1:1
Голы: Заа, 45+2 (пен) – Мопей, 90+5.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Куяте, 72), Галлахер, Айю (Шлупп, 86), Заа, Эдуар (Бентеке, 72).
«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Берн (Альсате, 46. Модер, 65), Гросс, Лаллана, Кукурелья, Уэлбек (Конноли, 76), Мопей, Троссар.
Предупреждения: Лаллана, 28. Кукурелья, 77. Троссар, 81. Галлахер, 84.
Судья: Марринер (Англия).
27 сентября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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