Владислав КОЧЕРГИН: «Пока в резервном списке сборной Украины. Жду шанс»

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин попал в резервный список сборной Украины на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022, однако надеется получить свой шанс.

«Я попал в резервный список, чему очень рад. Рад, что на меня обращают внимание тренеры национальной сборной. Это для меня большая честь».

«В сборную готов поехать всегда, чтобы помочь команде. Буду ждать своего шанса», - сказал Кочергин.

Игрок дебютировал в сборной в матче против Чехии.