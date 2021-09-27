Владислав КОЧЕРГИН: «Пока в резервном списке сборной Украины. Жду шанс»

Хавбек «Зари» находится в сфере внимания тренера сборной

  • 27.09.2021 23:52
  • 64 просмотра
  • 2 комментария
Владислав КОЧЕРГИН: «Пока в резервном списке сборной Украины. Жду шанс»
© uaf.ua

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин попал в резервный список сборной Украины на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022, однако надеется получить свой шанс.

«Я попал в резервный список, чему очень рад. Рад, что на меня обращают внимание тренеры национальной сборной. Это для меня большая честь».

«В сборную готов поехать всегда, чтобы помочь команде. Буду ждать своего шанса», - сказал Кочергин.

Игрок дебютировал в сборной в матче против Чехии.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 28.09.2021 00:01
    -1
    в составе дыры он бы уже давно стал основным в сборной. к сожалению у нас смотрят не на футболиста, а на клуб в котором он играет.
    Ссылка
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 27.09.2021 23:59 (изменен)
    -1
    Кочергин давно уже заслуживает места в составе сборной, причём место стартового состава. полузащитник с талантом нападающего, дальние удары, игра в штрафной площади, всё умеет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности