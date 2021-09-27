Юрий ВЕРНИДУБ: «Уважаем Реал, но не боимся. Думаем о победе»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мыслями относительно предстоящего поединка второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы очень рады быть в Мадриде. Для нас эта игра – большая честь, мы очень хотим выйти на этот замечательный стадион и показать хорошую игру. «Реал» - один из сильнейших соперников, и мы готовы, мы прошли долгий путь, чтобы получить шанс сыграть на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» - это «Реал»! Мы знаем, что это такое. Главное – не бояться. Уважать – да, но не бояться. Мы должны выйти и сыграть наилучшим образом в обороне и атаке. Думаем ли мы о победе? Любая команда думает о победе, и мы тоже. Но «Шериф» понимает, что такое «Реал». Главное – сыграть достойно и получить хороший результат. В конце концов, все покажет футбольное поле».

«Мы хорошо изучили «Реал», посмотрели несколько матчей. Знаем, что у них много топовых игроков, начиная с вратаря и заканчивая защитой, где выступают Милитао, Начо, Вальверде… Я также знаю, что некоторые футболисты Мадрида травмированы, но у них есть, например, Модрич… У них много хороших игроков. Мы уважаем их, но не боимся. Бензема, Винисиус… Есть много топ-игроков, но для нас важно показать свою игру. Готовим тактику, и нам нужно осуществить задуманное».

«Очень сложно было что-то изменить в подготовке, так как у нас очень плотный график. Играли с «Шахтером», потом в чемпионате… Матчей много, а времени мало. Вы всегда готовитесь к каждой игре отдельно, но я прошу игроков продолжить путь. Знаю, что они живут каждым матчем, и этот будет особенным, они ждут его с нетерпением. Для нас также важен национальный чемпионат, мы хотим быть первыми, чтобы в следующем сезоне продолжить мечтать о Лиге чемпионов».

«Мы не смотрим на то, как нас оценивают соперники, главное – показать хорошую игру. Ценить или не ценить, недооценивать… Это не наша проблема. Я доверяю своим игрокам, потому что они заслуженно попали в групповой турнир. Это очень важно. Они профессионалы, и хотят показать достойный, красивый футбол», - сказал Вернидуб.

Матч «Реал» - «Шериф» состоится завтра, 28 сентября, в Мадриде.