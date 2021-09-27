10-й тур
Нива Т
0 : 2
Прикарпатье
27.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Кто выйдет в УПЛ из Первой лиги? Альянс взял 3 очка, Нива потерпела фиаско

Во втором по силе дивизионе украинского футбола пройдена треть дистанции

  • 27.09.2021 21:15
  • 1913 просмотров
  • 5 комментариев
Кто выйдет в УПЛ из Первой лиги? Альянс взял 3 очка, Нива потерпела фиаско
© ФК Альянс Липовая Долина

27 сентября в 17:30 состоялись два поединка 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Во втором по силе дивизионе украинского футбола пройдена треть дистанции – 10 туров из 30. Пока что впереди харьковский «Металлист» (28 очков) и криворожский «Кривбасс» (20).

«Альянс» на выезде победил «Кремень» (1:0) и вышел на третье место. А вот тернопольская «Нива» потерпела поражение от «Прикарпатья» (0:2).

Первая лига. 10-й тур

«Кремень» Кременчуг – «Альянс» Липовая Долина – 0:1

Гол: Вячеслав Поднебенный, 65.

«Нива» Тернополь – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:2

Голы: Василий Цюцюра, 45+2, Роман Барчук, 53.

Турнирная таблица после 10 туров

Видеообзор матча: «Кремень» – «Альянс» – 0:1

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Etana
    Etana, 27.09.2021 22:28
    0
    "Пока что впереди харьковский «Металлист» "
    Реально "пока что"???? И кто ж его там его в первой лиге может подвинуть?
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    ua
    online
    ua, 27.09.2021 22:15
    0
    Виктор Андрущик, 27.09.2021 21:35
    Металлист и Оболонь выйдут в УПЛ.Может Полесье,если по-раньше уберут Калитвенцева и усилят состав.Кривбасс??? Слабый состав,тоже самое.
    Альянс сейчас на ходу, тоже со счетов их не надо скидывать, мне даже их игра больше нравиться чем у остальных команд, кроме Металлиста конечно
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    Виктор Андрущик
    Виктор Андрущик, 27.09.2021 21:35
    0
    Металлист и Оболонь выйдут в УПЛ.Может Полесье,если по-раньше уберут Калитвенцева и усилят состав.Кривбасс??? Слабый состав,тоже самое.
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    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 21:34
    -2
    Ждём Металлист всем миром.
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    Holiday
    Holiday, 27.09.2021 21:33
    -2
    Что за кино в Тернополе? )))
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