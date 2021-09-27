Кто выйдет в УПЛ из Первой лиги? Альянс взял 3 очка, Нива потерпела фиаско

27 сентября в 17:30 состоялись два поединка 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Во втором по силе дивизионе украинского футбола пройдена треть дистанции – 10 туров из 30. Пока что впереди харьковский «Металлист» (28 очков) и криворожский «Кривбасс» (20).
«Альянс» на выезде победил «Кремень» (1:0) и вышел на третье место. А вот тернопольская «Нива» потерпела поражение от «Прикарпатья» (0:2).
Первая лига. 10-й тур
«Кремень» Кременчуг – «Альянс» Липовая Долина – 0:1
Гол: Вячеслав Поднебенный, 65.
«Нива» Тернополь – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:2
Голы: Василий Цюцюра, 45+2, Роман Барчук, 53.
Турнирная таблица после 10 туров
Видеообзор матча: «Кремень» – «Альянс» – 0:1
Источник — Sport.ua
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Реально "пока что"???? И кто ж его там его в первой лиге может подвинуть?
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