Кто выйдет в УПЛ из Первой лиги? Альянс взял 3 очка, Нива потерпела фиаско

27 сентября в 17:30 состоялись два поединка 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Во втором по силе дивизионе украинского футбола пройдена треть дистанции – 10 туров из 30. Пока что впереди харьковский «Металлист» (28 очков) и криворожский «Кривбасс» (20).

«Альянс» на выезде победил «Кремень» (1:0) и вышел на третье место. А вот тернопольская «Нива» потерпела поражение от «Прикарпатья» (0:2).

Первая лига. 10-й тур

«Кремень» Кременчуг – «Альянс» Липовая Долина – 0:1

Гол: Вячеслав Поднебенный, 65.

«Нива» Тернополь – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:2

Голы: Василий Цюцюра, 45+2, Роман Барчук, 53.

Турнирная таблица после 10 туров

Видеообзор матча: «Кремень» – «Альянс» – 0:1