Во вторник, 28 сентября ПСЖ во втором туре Лиги чемпионов дома примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
ПСЖ - «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
После первого тура «Манчестер Сити» имеет три очка и возглавляет группу А, в активе ПСЖ 1 очко.
Источник — Sport.ua
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