Во вторник, 28 сентября ПСЖ во втором туре Лиги чемпионов дома примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

ПСЖ - «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

После первого тура «Манчестер Сити» имеет три очка и возглавляет группу А, в активе ПСЖ 1 очко.