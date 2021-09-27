Игорь ЦЫГАНЫК: «Если Шахтер захочет, то Марлос останется в команде»

Будет ли новый контракт?

  • 27.09.2021 19:51
  • 1912 просмотров
  • 5 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Если Шахтер захочет, то Марлос останется в команде»
© shakhtar.com

Журналист Игорь Цыганык считает, что полузащитник «Шахтера» Марлос еще может получить новый контракт.

«Могу точно сказать: если «Шахтер» заинтересован в игроке, то он никуда не уйдет. Если бы «Шахтер» был заинтересован в Тайсоне, то он бы никуда не вернулся. А если не хотят, то сделают как с Коваленко».

«Так и с Марлосом. Я думаю, если руководство захочет, чтобы Марлос остался, то он останется. Марлос сейчас тот игрок, которого терять нельзя. Других стержневых таких футболистов нет».

«Марлос выдает лучший отрезок за последние годы. Сейчас он лидер», - сказал Цыганык.

Ранее игрок дал понять, что вскоре покинет команду.

Источник — Циганик LIVE

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MaKs777_pasiv_foreve
    MaKs777_pasiv_foreve, 27.09.2021 21:08
    -1
    Надо уметь уговаривать мальчиков остаться. И деньги здесь не главное.
    Ссылка
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 27.09.2021 20:59
    +1
    рассуждения в стиле тп, если захочет мой пирожок, продаст почку и купит мне кольцо с бриллиантом. у всех есть своя цена, Коваленко откровенно начал наглеть, потому его и не оставили.
    Ссылка
    manaero
    online
    manaero, 27.09.2021 20:28
    +4
    Ебт@.... Цыганык – мистер-очевидность ))
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    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 20:16
    +3
    Журналист Игорь Цыганык считает
    —————————————
    Просто ор.
    Ссылка
    kungurov809
    online
    kungurov809, 27.09.2021 20:00
    +2
    Шахтер вообще красавцы! Рвут
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