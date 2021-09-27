Игорь ЦЫГАНЫК: «Если Шахтер захочет, то Марлос останется в команде»

Журналист Игорь Цыганык считает, что полузащитник «Шахтера» Марлос еще может получить новый контракт.

«Могу точно сказать: если «Шахтер» заинтересован в игроке, то он никуда не уйдет. Если бы «Шахтер» был заинтересован в Тайсоне, то он бы никуда не вернулся. А если не хотят, то сделают как с Коваленко».

«Так и с Марлосом. Я думаю, если руководство захочет, чтобы Марлос остался, то он останется. Марлос сейчас тот игрок, которого терять нельзя. Других стержневых таких футболистов нет».

«Марлос выдает лучший отрезок за последние годы. Сейчас он лидер», - сказал Цыганык.

Ранее игрок дал понять, что вскоре покинет команду.