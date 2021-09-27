Снова россиянка. Известна следующая соперница Цуренко в Нур-Султане

Украинка сыграет с Варварой Грачевой

  • 27.09.2021 19:23
  • 244 просмотра
  • 1 комментарий
Снова россиянка. Известна следующая соперница Цуренко в Нур-Султане
© Getty Images/Global Images Ukraine. Варвара Грачева

Сегодня Леся Цуренко в первом раунде турнира WTA в Нур-Султане обыграла россиянку Виталию Дьяченко.

Теперь же определилась соперница Цуренко по второму раунду. Ею станет еще одна представительница России – Варвара Грачева.

Она сегодня в двух сетах обыграла чешку Кристину Плишкову – 6:3, 7:6 (5). Матч продолжался 1 час и 26 минут.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Arctic
    Arctic, 27.09.2021 19:34
    0
    Думаю буде цікаво!
    Удачі Леся!
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