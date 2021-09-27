Снова россиянка. Известна следующая соперница Цуренко в Нур-Султане

Сегодня Леся Цуренко в первом раунде турнира WTA в Нур-Султане обыграла россиянку Виталию Дьяченко.
Теперь же определилась соперница Цуренко по второму раунду. Ею станет еще одна представительница России – Варвара Грачева.
Она сегодня в двух сетах обыграла чешку Кристину Плишкову – 6:3, 7:6 (5). Матч продолжался 1 час и 26 минут.
Источник — Sport.ua
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Удачі Леся!
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