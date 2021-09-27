Шахтер - Интер. Миланцы возвращаются в Киев

Второй тур Лиги чемпионов

  • 27.09.2021 18:52
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Шахтер - Интер. Миланцы возвращаются в Киев

28 сентября Шахтер проведет второй матч группового раунда Лиги чемпионов. На этот раз горняки в Киеве сыграют с Интером (начало игры в 19:30). Миланская команда знакома украинским болельщикам еще по прошлому сезону. Тогда Шахтер также оказался с Интером в одной группе. Оба матча команды сыграли со счетом 0:0. В итоге Интер занял последнее место и завершил свои выступления в еврокубках.

В прошлый раз в Киеве ворота Шахтера защищал Трубин и впервые не пропустил в Лиге чемпионов. Сейчас аналитики Parimatch уверены, что теперь команды не разойдутся без голов и дают 58%, что мы увидим, как минимум, три забитых мяча.

К этой игре футболисты Шахтера подходят в хорошем настроении. Накануне в чемпионате они обыграли Верес 4:1. Хотя, ровенская команда после пропущенного мяча смогла сравнять счет. Так что репетиция перед еврокубками для горняков вышла неплохой. А вот Интер не смог порадовать своих болельщиков победой. Он сыграл вничью с Аталантой (2:2). Кстати, один из мячей миланцам забил украинец Малиновский.

Ожидается, что в составе Интера смогут сыграть Видаль и Корреа, которые восстановились после травм, но пока рано говорить, готовы ли они выступать на том же уровне, что и до полученных повреждений. Стоит также добавить, что стадион не будет заполнен полностью. Из-за карантина Шахтер смог пустить в продажу только половину билетов. Но, не сомневаемся, даже 50% украинских болельщиков смогут обеспечить горнякам достойную поддержку на Олимпийском.

Другой матч группы Реал - Динамо начнется в 22:00 28 сентября.

Источник — Sport.ua

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