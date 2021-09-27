Источник: Пятов и Сидорчук едва не подрались в перерыве матча за Суперкубок

Капитаны «Динамо» Киев и «Шахтера», Сергей Сидорчук и Андрей Пятов соответственно, едва не подрались в перерыве матча за Суперкубок Украины (22 сентября).

Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык. По его информации, в конфликте также были замешаны ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини и помощник главного тренера «Динамо» Огнен Вукоевич.

Напомним, матч за Суперкубок Украины завершился победой «Шахтера» со счетом 3:0.