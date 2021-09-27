Источник: Пятов и Сидорчук едва не подрались в перерыве матча за Суперкубок

Между двумя игроками сборной Украины возник конфликт

  • 27.09.2021 19:08
  • 2467 просмотров
  • 6 комментариев
Источник: Пятов и Сидорчук едва не подрались в перерыве матча за Суперкубок
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитаны «Динамо» Киев и «Шахтера», Сергей Сидорчук и Андрей Пятов соответственно, едва не подрались в перерыве матча за Суперкубок Украины (22 сентября).

Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык. По его информации, в конфликте также были замешаны ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини и помощник главного тренера «Динамо» Огнен Вукоевич.

Напомним, матч за Суперкубок Украины завершился победой «Шахтера» со счетом 3:0.

Источник — Циганик LIVE

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    turist86, 27.09.2021 19:43
    +1
    і що тепер - знову атмосфера у збірній буде як після конфлікту Ярмоленко - Степаненко?
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    Calm
    Calm, 27.09.2021 19:24
    +2
    сегодня день желтизны у спорт уа.
    радуйся ботва
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    Chuess
    Chuess, 27.09.2021 19:19
    +3
    dgo ukuran, 27.09.2021 19:16
    лучше его, чем вацько и франькова.
    У нас нет независимых экспертов. Каждый говорит то что выгодно его клубу. Но вот этого парня я вообще стараюсь не слушать 90% его инсайдов сплошная чушь
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 27.09.2021 19:16
    -3
    Chuess, 27.09.2021 19:13
    Ну если Циганык , то все верно. А этого недожурналиста ещё кто то слушает?
    лучше его, чем вацько и франькова.
    Ссылка
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 27.09.2021 19:15
    +2
    Chuess, 27.09.2021 19:13
    Ну если Циганык , то все верно. А этого недожурналиста ещё кто то слушает?
    не думаю что такое он бы стал выдумывать, за такое и по маковке дать могут.
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    Chuess
    Chuess, 27.09.2021 19:13
    0
    Ну если Циганык , то все верно. А этого недожурналиста ещё кто то слушает?
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