ВИДЕО. Игрок Ромы показал неприличный жест фанатам Лацио

Николо Дзаньоло может получить наказание

  • 27.09.2021 18:08
  • 817 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Игрок Ромы показал неприличный жест фанатам Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Рома» в столичном дерби в шестом туре Серии А проиграла «Лацио» 2:3. На 77-й минуте матча случился скандальный эпизод.

Хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло, покидая поле, подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Лацио». В ответ он показал им неприличный жест, взявшись за пах:

Видео инцидента уже изучает Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии. Вполне возможно, Дзаньоло будет наказан.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 27.09.2021 18:59
    0
    брат тунца)))
    Ссылка
    kaka
    kaka, 27.09.2021 18:24
    +3
    Итальянский тунец
    Ссылка
    Max123
    Max123, 27.09.2021 18:22
    -2
    На Гармаша похож )
    Ссылка
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