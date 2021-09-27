ВИДЕО. Игрок Ромы показал неприличный жест фанатам Лацио

Вчера «Рома» в столичном дерби в шестом туре Серии А проиграла «Лацио» 2:3. На 77-й минуте матча случился скандальный эпизод.
Хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло, покидая поле, подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Лацио». В ответ он показал им неприличный жест, взявшись за пах:
L’uscita di #Zaniolo dal campo. Messaggio ai tifosi laziali. #ASRoma #LzioRoma pic.twitter.com/NBpfaLAxWL— Retesport 104.2fm (@ReteSport) September 26, 2021
Видео инцидента уже изучает Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии. Вполне возможно, Дзаньоло будет наказан.
Источник — Twitter
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