Не успел восстановиться. Ибрагимович не поможет Милану в матче с Атлетико

Лидер «россонери» остается в лазарете

  • 27.09.2021 17:27
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Не успел восстановиться. Ибрагимович не поможет Милану в матче с Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Завтра, 28 сентября «Милан» во втором туре Лиги чемпионов дома примет «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В этом матче «Милан» не сможет рассчитывать на Златана Ибрагимовича. Шведский форвард по-прежнему не восстановился после повреждения ахиллового сухожилия.

В нынешнем сезоне из-за травм Ибрагимович провел на поле всего 30 минут в матче третьего тура Серии А против «Лацио», и отличился забитым голом.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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