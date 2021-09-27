Виктор ЛЕОНЕНКО: «Суркис всегда говорит правильно. Просто иногда не делает»

Главному тренеру «Динамо» пообещали усиление, но новых футболистов не купили, считает специалист

  • 27.09.2021 16:49
  • 1964 просмотра
  • 4 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Суркис всегда говорит правильно. Просто иногда не делает»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением об интервью президента киевского клуба Игоря Суркиса.

«Игорь Михайлович всегда говорит правильно, просто иногда не делает. А так все четко, грамотно. Луческу обещали, что купят новых футболистов. Суркис заработал в Лиге Чемпионов 40-50 миллионов. Луческу пообещал усиление. В итоге нам опять надо надеяться на Шапаренко, Буяльского. Президент любого клуба не должен лезть в сборную. Там есть главный тренер», — считает Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 17:42
    -3
    Леоненко х не скажет.
    Ссылка
    Вова Бойко
    Вова Бойко, 27.09.2021 17:37
    0
    Яка тобі різниця коли ти вболіваєш за шахтар
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 27.09.2021 17:18
    +2
    хорошо когда говоришь, не за что не отвечаешь и бабло получаешь
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    zelia73
    online
    zelia73, 27.09.2021 17:13
    -1
    бомжацкие девочки вообще должны молчать
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