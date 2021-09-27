Виктор ЛЕОНЕНКО: «Суркис всегда говорит правильно. Просто иногда не делает»

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением об интервью президента киевского клуба Игоря Суркиса.
«Игорь Михайлович всегда говорит правильно, просто иногда не делает. А так все четко, грамотно. Луческу обещали, что купят новых футболистов. Суркис заработал в Лиге Чемпионов 40-50 миллионов. Луческу пообещал усиление. В итоге нам опять надо надеяться на Шапаренко, Буяльского. Президент любого клуба не должен лезть в сборную. Там есть главный тренер», — считает Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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