Боевой состав. Интер отправился в Киев на матч с Шахтером

Симоне Индзаги взял с собой 23 игроков

  • 27.09.2021 16:31
  • 1876 просмотров
  • 5 комментариев
Боевой состав. Интер отправился в Киев на матч с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Интер» отправился в Киев, где завтра, 28 сентября на НСК «Олимпийский» проведет матч второго тура Лиги чемпионов против «Шахтера».

Главный тренер чемпионов Италии, Симоне Индзаги, взял с собой на матч 23 игроков. Состав «Интера» практически боевой: восстановились Артуро Видаль и Хоакин Корреа. Не хватает только хавбека Стефано Сенси, который вернется в строй лишь после паузы на матчи сборных.

Состав «Интера»:

Вратари: Ханданович, Кордац, Раду

Защитники: Де Фрей, Коларов, Раноккья, Димарко, Д’Амброзио, Дармиан, Шкриньяр, Бастони

Полузащитники: Думфрис, Гальярдини, Весино, Перишич, Чалханоглу, Видаль, Барелла, Брозович

Форварды: Алексис Санчес, Джеко, Лаутаро Мартинес, Корреа

Источник — ФК Интер

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    igogo
    igogo, 27.09.2021 18:15
    0
    Базарить - терять время.
    Football Club Internazionale Milano - чемпион Италии (благодаря Шахтёру), а Италия - чемпион Европы.
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 27.09.2021 18:06
    -1
    Face Control, 27.09.2021 17:40
    Удачи Шахтёру, удачи единственному футбольному гранду страны!
    Нулевому ...
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 27.09.2021 18:06
    +1
    Палкин и Денисоффская шайка уже МЕГОГО подключили?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 17:40
    -1
    Удачи Шахтёру, удачи единственному футбольному гранду страны!
    Ссылка
    Don Sergio
    Don Sergio, 27.09.2021 17:05 (изменен)
    +1
    Мне кажется без шансов, команда там не только техничная, быстрая, но и рослая, физически сильная. Бразилы мягкие и не хотят жестко играть, их часто продавливливают, довольно легко прессинговать, это было видно в игре с Монако к примеру
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