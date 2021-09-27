Боевой состав. Интер отправился в Киев на матч с Шахтером

Сегодня «Интер» отправился в Киев, где завтра, 28 сентября на НСК «Олимпийский» проведет матч второго тура Лиги чемпионов против «Шахтера».
Главный тренер чемпионов Италии, Симоне Индзаги, взял с собой на матч 23 игроков. Состав «Интера» практически боевой: восстановились Артуро Видаль и Хоакин Корреа. Не хватает только хавбека Стефано Сенси, который вернется в строй лишь после паузы на матчи сборных.
Состав «Интера»:
Вратари: Ханданович, Кордац, Раду
Защитники: Де Фрей, Коларов, Раноккья, Димарко, Д’Амброзио, Дармиан, Шкриньяр, Бастони
Полузащитники: Думфрис, Гальярдини, Весино, Перишич, Чалханоглу, Видаль, Барелла, Брозович
Форварды: Алексис Санчес, Джеко, Лаутаро Мартинес, Корреа
🛫 | PARTENZA— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 27, 2021
Prossima tappa Kiev 🔜🇺🇦
👉 https://t.co/a5IVmNm0Ui #UCL #ForzaInter pic.twitter.com/iCO9JRoMt5
Источник — ФК Интер
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Football Club Internazionale Milano - чемпион Италии (благодаря Шахтёру), а Италия - чемпион Европы.
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