Боевой состав. Интер отправился в Киев на матч с Шахтером

Сегодня «Интер» отправился в Киев, где завтра, 28 сентября на НСК «Олимпийский» проведет матч второго тура Лиги чемпионов против «Шахтера».

Главный тренер чемпионов Италии, Симоне Индзаги, взял с собой на матч 23 игроков. Состав «Интера» практически боевой: восстановились Артуро Видаль и Хоакин Корреа. Не хватает только хавбека Стефано Сенси, который вернется в строй лишь после паузы на матчи сборных.

Состав «Интера»:

Вратари: Ханданович, Кордац, Раду

Защитники: Де Фрей, Коларов, Раноккья, Димарко, Д’Амброзио, Дармиан, Шкриньяр, Бастони

Полузащитники: Думфрис, Гальярдини, Весино, Перишич, Чалханоглу, Видаль, Барелла, Брозович

Форварды: Алексис Санчес, Джеко, Лаутаро Мартинес, Корреа