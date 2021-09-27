Видаль сможет помочь Интеру в Киеве против Шахтера

34-летний чилийский полузащитник Артуро Видаль, вероятнее всего, сможет принять участие в матче «Интера» против «Шахтера» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Сообщается, что Видаль восстановился от повреждения, и ныне готовится вместе с командой к вылету в Украину.

Также помочь «Интеру» сможет и Хоакин Корреа, который накануне уже тренировался в общей группе и фактически восстановился от повреждения.

Ранее итальянские СМИ писали, что Видаль из-за мышечных проблем не сможет сыграть с «Шахтером» в Киеве.