Видаль сможет помочь Интеру в Киеве против Шахтера

34-летний чилийский полузащитник Артуро Видаль, вероятнее всего, сможет принять участие в матче «Интера» против «Шахтера» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
Сообщается, что Видаль восстановился от повреждения, и ныне готовится вместе с командой к вылету в Украину.
Также помочь «Интеру» сможет и Хоакин Корреа, который накануне уже тренировался в общей группе и фактически восстановился от повреждения.
Ранее итальянские СМИ писали, что Видаль из-за мышечных проблем не сможет сыграть с «Шахтером» в Киеве.
Источник — FC Inter News
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