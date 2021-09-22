Звездный полузащитник Интера пропустит матч с Шахтером

Несколько дней назад полузащитник «Интера» Артуро Видаль получил мышечное повреждение во время тренировки команды. Из-за него он пропустил вчерашний матч пятого тура Серии А против «Фиорентины» (победа 3:1).

Повреждение Видаля оказалось серьезнее, чем прогнозировалось. 34-летний чилийский хавбек пропустит матч 6-го тура Серии А против «Аталанты» (суббота, 25 сентября), а также матч второго тура Лиги чемпионов против «Шахтера», который пройдет 28 сентября в Киеве.

В нынешнем сезоне на счету Видаля 1 гол и 1 ассист в 4 матчах за «Интер» во всех турнирах.