Звездный полузащитник Интера пропустит матч с Шахтером

Артуро Видаль получил мышечное повреждение

  • 22.09.2021 20:23
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Звездный полузащитник Интера пропустит матч с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артуро Видаль

Несколько дней назад полузащитник «Интера» Артуро Видаль получил мышечное повреждение во время тренировки команды. Из-за него он пропустил вчерашний матч пятого тура Серии А против «Фиорентины» (победа 3:1).

Повреждение Видаля оказалось серьезнее, чем прогнозировалось. 34-летний чилийский хавбек пропустит матч 6-го тура Серии А против «Аталанты» (суббота, 25 сентября), а также матч второго тура Лиги чемпионов против «Шахтера», который пройдет 28 сентября в Киеве.

В нынешнем сезоне на счету Видаля 1 гол и 1 ассист в 4 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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