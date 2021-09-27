Марченко успешно преодолел квалификацию на турнире ATP в Софии

Украинский теннисист Илья Марченко (№151 ATP) прошел квалификацию на хардовом турнире ATP 250 в Болгарии.
В финале отбора украинец одолел седьмого сеяного Томаша Махача из Чехии (№138 ATP).
София. Финал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Томаш Махач (Чехия) – 3:6, 6:3, 7:6(2)
В первом круге основы Марченко сыграет с еще одним квалифаером Андреасом Сеппи (№95 ATP).
Ранее Илья переиграл второго сеяного Марко Чеккинато из Италии.
Источник — Sport.ua
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